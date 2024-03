Shopping Bonsucesso oferece caça aos ovos na véspera da Páscoa

Para comemorar a chegada da Páscoa e deixar esse feriado mais doce, o Shopping Bonsucesso irá oferecer uma caça aos ovos especial para as crianças de 3 a 12 anos que visitarem o empreendimento. A ação é gratuita e acontece no dia 30 de março e o encontro será em frente a Cacau Show!

Serão quatro turmas de caça aos ovos: 11h, 13h, 15h e 17h. Para participar, basta se inscrever gratuitamente do dia 26/03 a 29/03 pelo telefone (11) 2489-9690 ou pessoalmente na administração do Shopping! Mas não perca tempo, pois as vagas são limitadas!

A dinâmica da brincadeira envolve as crianças visitarem as lojas do shopping com os monitores procurando as pistas do coelhinho da Páscoa e recebendo brindes a cada conquista! No final, todos ganham uma surpresa deliciosa.

Participe dessa deliciosa ação de Páscoa no Shopping Bonsucesso! A ação conta com a parceria das lojas Natura, Kid Stok, Circuito Cinemas, Caedu, A Sacaria e Bobs.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.