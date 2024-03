Programação da Bienal destaca discussões sobre pessoas surdas

Com foco no atendimento realizado pelas classes bilíngues de surdos, pelo programa bilíngue com bebês surdos e o pelo trabalho com surdos da EJA nas escolas da rede municipal, a 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos destaca encontros com temas centrados em aspectos culturais, linguísticos, relacionais e sociais das pessoas surdas e seus familiares com o intuito de discutir o convívio social, o dia a dia das relações pessoais, o mundo do trabalho e a riqueza da diversidade linguística no Brasil e no mundo. A Bienal acontece de 15 a 24 de março, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.



Programação

Nesta sexta-feira (15), às 21h, a autora guarulhense Niclaudia Barros, professora mestre, uma das principais especialistas na educação de pessoas com surdocegueira de Guarulhos, faz um bate-papo com o público no Auditório Verde com o tema O Devir-surdocego na Inclusão Escolar e as Possíveis Linhas de Fuga nas Políticas da Educação Especial.



Já no sábado (16), Monaliza Galucci, professora mestre com foco na educação bilíngue de surdos, também autora guarulhense, tem encontro marcado às 18h no Auditório Verde para abordar as práticas educativas com a literatura infantil para crianças surdas.



No sábado (23), às 17h, o Auditório Laranja recebe bate-papo em Libras com Wilson Santos, surdo, poeta e autor da Coleção Wil Leitura Surda Fantástica, Viviane Midori, surda, designer e autora da Coleção Varinha Libras, e Vanessa Mayumi, criança surda, poetisa e contadora de histórias, que falam sobre curiosidades de uma família surda literária.

Ainda no sábado, às 18h, a professora doutora Maria Cecília de Moura, fonoaudióloga, professora titular da PUC-SP, uma das organizadoras do livro Libras e Surdos: Política, Linguagem e Inclusão, faz uma roda de conversa no Auditório Laranja com o tema Afinal, o que Podemos te Contar sobre a Pessoa Surda?, com mediação da professora doutora Sandra Campos, fonoaudióloga e professora-adjunta da Unifesp Guarulhos.



As principais atividades da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos contam com tradução em Libras. Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.



Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.