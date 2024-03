Bráulio Bessa se apresenta na 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos nesta terça

Tem mais programação bacana nesta terça-feira (19) na 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos com a palestra Poesia que Transforma, do escritor Bráulio Bessa, no Auditório Azul. Até o encerramento do evento, no próximo domingo (24), os ingressos estarão disponíveis no site https://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/ sempre a partir das 8h.

Um dos maiores ativistas da cultura nordestina no país, o escritor, poeta, cordelista e declamador Bráulio Bessa relata sua própria linha do tempo para falar sobre determinação, superação e otimismo.

Às 18h30 o lounge interativo oferece show ao vivo com a Orquestra de Violeiros Coração da Viola, grupo saudoso de violeiros da cidade de Guarulhos, que revivem sua própria história por meio da música raiz da cidade e do Brasil.

A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos segue até domingo (24), com horário até sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.