Estande da Academia Guarulhense de Letras atrai atenções na Bienal do Livro

Embora pequeno, o estande cedido pela organização da Bienal do Livro à Academia Guarulhense de Letras está situado em local privilegiado no evento, de frente para um dos corredores e ao lado da bancada dos autores guarulhenses, que se revezam em sessões de autógrafos.

Muitas pessoas que passam por ali ficam curiosas com o fato de a cidade ter uma Academia de Letras. Embora a entidade tenha 45 anos de atividades, ainda é desconhecida por grande parte da população.

Acadêmicos fizeram uma escala para sempre haver ao menos um deles para recepcionar os visitantes, que ficam sabendo a respeito das palestras e saraus que são promovidos pela AGL em escolas públicas e particulares de Guarulhos e região, bem como têm a oportunidade de conhecer obras de autores membros da Academia que estão expostos e à venda no estande da Bienal. Quem adquire um livro recebe como brinde um exemplar de edição anual da Revista da AGL, que reúne composições de diversos autores, dos mais variados estilos.

No domingo, 17, o prefeito Guti passou pelo local, sendo atendido pelos acadêmicos Fátima Gilioli, Heidy Lirio e Darlan Zurc. Eles manifestaram a Guti a alegria de poder apresentar a instituição a tão vasto público e agradeceram pela atenção dada à AGL pela equipe da Secretaria de Educação.

Muitos autores locais também visitaram o estande e estreitaram relacionamento com os acadêmicos. Um dos visitantes foi Vitor de Souza, ex-secretário de Cultura e mantenedor do portal Guarulhos Cultural.

Nesta terça-feira, integrantes da Companhia AMO Entretenimento visitaram o estande, recebidos por Fátima e Heidy. Felipe Andrade, do RH da Prefeitura, também prestigiou a instituição. Por sua vez, o presidente da AGL, Bosco Maciel, visitou o espaço dos autores guarulhenses, atendido pela escritora Mora Alves.



Palestras e lançamentos



Membros da AGL têm mantido várias atividades culturais durante a Bienal. Já palestraram: Ivo de Souza, o Poeta dos Mares; Karla Maria, Bismael de Moraes, Manoel Monteiro, Bosco Maciel e José Augusto Pinheiro. Nesta terça-feira, a escritora Luciene Müller está programada para falar sobre Direito na Literatura;

Na quarta-feira, 20, às 17h, Aura Gold terá bate-papo com o leitor sobre O poder da mente; às 21h, Francisco de Souza abordará o tema “Castro Alves e a escravidão preta”, ambos no auditório Verde;

Na quinta-feira, 21, às 19h, José Roberto Jerônimo e Valdir Carleto animarão o Sarau da Academia, com participação aberta ao público. Às 21h, Fátima Gilioli falará sobre Alcoolismo e beber social, tema de seu livro Código 303. Ambos no auditório Verde;

Na sexta-feira, 22, às 18h, Antonia Vaz e apicultores convidados ilustrarão do lançamento do livro A abelhinha que não sabia fazer mel. Auditório Verde;

No sábado, 23, às 11h, Fábio Cardoso lançará os livros O reino do Seu Lobato: o começo dos tempos e O reino do Seu Lobato e o mistério do Vesúvio, no auditório Laranja. No mesmo local, às 20h, Luciene Müller terá bate-papo com os leitores sobre Colo invisível: o olhar sem interesse não enxerga;

No domingo, 24, ao meio-dia, Valdir Carleto interpretará seu monólogo Versos Roubados, cujo texto é todo formado por letras de músicas dos principais compositores brasileiros. Será no auditório Laranja. Em seguida, no auditório Verde, Heidy Lirio da Cruz falará sobre Amor-próprio e saúde emocional.







- PUBLICIDADE -