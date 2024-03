Alunos de Medicina do Eniac terão centro de estudo em anatomia e cirurgia robótica

O Eniac segue preparando seu campus, no Centro de Guarulhos, para incluir o curso de medicina ao seu núcleo de saúde. Exemplo disso é o Centro Anatômico e Técnicas Cirúrgicas Doutor José Ciongoli, espaço que oferece aos alunos as melhores ferramentas para o estudo de anatomia e técnicas cirúrgicas. Tudo isso usando a robótica como instrumento. O investimento no espaço foi de R$ 7 milhões e a estrutura foi montada em 6 meses.

Com mais de 40 anos de carreira, o médico-cirurgião José Ciongoli dá nome ao centro de estudo de anatomia e técnicas cirúrgicas. “Construí minha carreira em Guarulhos, atuando no Hospital Stella Maris e no Instituto Médico Legal. Mas nunca imaginei receber uma homenagem como esta”, conta.

O cirurgião explica que o local servirá para o estudo de anatomia em cadáveres e em peças de anatomia, já que conhecer a posição, textura, coloração e tamanho dos órgãos é essencial para a formação de um bom médico. “Observando o corpo é possível estabelecer como é a vida da pessoa, em quais estágios estão as doenças e qual técnica é possível aplicar”.

Se o estudo de anatomia faz parte da formação em Medicina desde a Era de Hipócrates, o Eniac demonstra seu DNA inovador ao mirar no futuro e vai preparar sua primeira turma de médicos para fazer cirurgias usando a robótica como instrumento. “Essa técnica foi desenvolvida pensando em guerras, com a máquina em um ponto e o cirurgião a quilômetros de distância, no console. Hoje, a vantagem é usar o equipamento em lugares ermos onde não há médicos. E, mais ainda, com a inteligência artificial, os robôs mostram zonas de perigo onde você não pode tocar com o bisturi”, detalha Ciongoli.

A maior vantagem do uso de robótica em operações, segundo o especialista, é permitir que novos cirurgiões trabalhem no mesmo nível de profissionais experientes porque o robô vai dar segurança extra ao procedimento. “Vamos ao exemplo da hérnia inguinal. Nesta região do abdômen, há artérias e veias muito sensíveis, nas quais não podemos tocar. O robô, com o histórico de mais de mil cirurgias, já tem essa área desenhada no campo de visão como um triângulo vermelho. Quando o médico tenta chegar neste triângulo, a partir do console, o robô não deixa. Com isso, a chance de erro durante as cirurgias cai drasticamente”, completa o médico.

Em breve, curso de medicina no Eniac

No segundo semestre de 2024, o Centro Anatômico e Técnicas Cirúrgicas Doutor José Ciongoli já estará em plena atividade, com os alunos estudando anatomia. Em breve, o Eniac oferecerá o curso de medicina.