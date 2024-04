Guarulhos inicia abertura de UBS nos fins de semana para atender pacientes com sintomas de dengue

- PUBLICIDADE -



A partir deste fim de semana a Prefeitura de Guarulhos intensifica os esforços na área da saúde com a abertura de oito Unidades Básicas (UBS) em esquema de revezamento até o final de abril. A nova estratégia é dedicada ao atendimento de pessoas afetadas pela dengue para aliviar os serviços de urgência e emergência que se encontram sobrecarregados (hospitais, UPAs e PAs).

As oito unidades abertas neste sábado (6) e domingo (7), das 7h às 17h, estão preparadas para receber pacientes com sintomas de dengue, tais como febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Em casos mais graves, como dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço, os pacientes devem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede.

Até o momento Guarulhos registra 22.826 casos de dengue, com 15 óbitos em decorrência da doença. A Prefeitura registrou um alarmante aumento de 6.628% no atendimento de diagnósticos de dengue, comparando os atendimentos de dezembro de 2023 (229) com os de março de 2024 (19.819). No entanto, dos atendimentos realizados no primeiro trimestre deste ano, 73% são de casos leves, que poderiam ser tratados nas UBS, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde.

Essa alta demanda sobrecarrega hospitais, PAs e UPA, gerando aumento no tempo de espera pelo primeiro atendimento, agravo à saúde dos pacientes na fila de espera, comprometimento da qualidade do atendimento e sobrecarga dos profissionais de saúde. Portanto, em casos de sintomas leves, a recomendação é procurar atendimento na UBS, reservando os serviços de urgência para os casos mais graves de dengue.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas 2.007, Jardim Acácio

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 2.137, Vila Nova Bonsucesso

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada

UBS Dona Luiza: avenida José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana