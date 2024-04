Conexão Sem Fronteiras: Evento de Marketing, Vendas e Networking chega ao lado de Guarulhos com Palestrantes Renomados do Brasil inteiro

- PUBLICIDADE -



Em breve, empresários e empreendedores terão a oportunidade única de expandir seus horizontes de negócios com o evento “Conexão Sem Fronteiras”, que chega pela primeira vez no Espaço de Eventos Patrícia Marques: a 10 minutos da Vila Galvão – finalmente um evento localizado próximo à Cidade de Guarulhos, praticamente na divisa de nossa Cidade e o evento promete ser uma jornada transformadora para os participantes.

Com mais de 10 palestras e palestrantes renomados do Brasil inteiro, o “Conexão Sem Fronteiras” trará insights valiosos na área de vendas, marketing e comunicação além de experiências exclusivas que só um evento presencial pode oferecer. Este encontro inovador é uma oportunidade única para empresários e empreendedores se conectarem com as últimas tendências e estratégias do mercado.

“Acreditamos que o sucesso de um negócio está diretamente ligado à sua capacidade de se adaptar e inovar”, afirma Líslei Freitas, uma das organizadoras do evento. “Com o ‘Conexão Sem Fronteiras’, estamos trazendo um ambiente propício para o aprendizado, networking e colaboração, tudo isso em um cenário luxuoso e inspirador.”

O evento contará com espaços interativos, sessões de networking estruturadas e palestras dinâmicas que abordarão desde técnicas de vendas até as últimas tendências em marketing digital. Além disso, os participantes terão a oportunidade de se conectar com outros profissionais da região e do Brasil inteiro, fortalecendo assim a comunidade empreendedora.

Com uma proposta única e inovadora, o “Conexão Sem Fronteiras” promete ser um marco no calendário de eventos de Guarulhos e região. Os interessados em participar podem garantir sua vaga e obter mais informações através do site oficial do evento: nataliacibele.com.br/conexao-sem-fronteiras/

Data: Sábado (20) das 8h às 20h

Local: Espaço Cultural Patrícia Marques na R. João Mendes de Almeida Neto, 28 – Jardim Guapira, São Paulo – SP, 02317-150