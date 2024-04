Dutra tem marginal do Trevo de Bonsucesso liberada para o tráfego no sentido RJ

- PUBLICIDADE -



Conforme anunciou o governador Tarcísio de Freitas ao lado do prefeito Guti e do deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor na semana passada, a pista marginal da rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, na região do Trevo de Bonsucesso, foi liberada neste sábado (13) pela CCR RioSP, concessionária responsável pelas obras. Com isso, os motoristas já podem acessar o trevo no sentido de Bonsucesso diretamente após o posto Sakamoto sem a necessidade de ingressar no bairro.

O trecho liberado ao tráfego é entre os km 209 e 210 no sentido Rio de Janeiro da rodovia. Além dessa entrega, a concessionária prevê liberar até o fim do mês de maio parte da nova pista marginal, na mesma região de Bonsucesso, mas agora no sentido São Paulo da Via Dutra, desafogando ainda mais o trânsito na região.

As obras só estão sendo entregues neste ano devido ao empenho do prefeito Guti, que conseguiu junto ao então ministro da Infraestrutura e hoje governador Tarcísio, durante o processo de concessão da rodovia, que o trecho na região do Trevo de Bonsucesso fosse adiantado em cinco anos. “O Guti vivia no ministério pedindo nossa intervenção. Entendemos a necessidade e incluímos a obra no primeiro ano da nova concessão”, confirmou Tarcísio durante visita às obras na semana passada. “Fiquei conhecido como o ‘chato do trevo’ de tanto que eu batia na porta do Tarcísio em Brasília”, afirmou Guti.

As melhorias fazem parte do pacote de investimentos de R$ 1,2 bilhão que a concessionária realiza na ampliação de capacidade de tráfego na Região Metropolitana de São Paulo. Além da construção de novas pistas marginais em Bonsucesso, a CCR RioSP investe também nas obras de um novo trevo na região do complexo viário Jacu Pêssego, três novos viadutos que permitirão ligação direta da Via Dutra à Fernão Dias, nos dois sentidos, e novos acessos da Via Dutra à rodovia Hélio Smidt e também à ponte do Tatuapé.

Na mesma região também haverá a ampliação da pista expressa, entre o aeroporto de Guarulhos e a chegada à capital paulista. Para construir todas essas melhorias estão sendo gerados cerca de 4 mil empregos, entre diretos e indiretos.