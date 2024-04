Adamastor recebe seminário sobre regularização fundiária urbana

- PUBLICIDADE -



Nesta quarta-feira (17) o Adamastor será palco do seminário “Reurb e o Direito à Cidade”, realizado pela Câmara Técnica de Habitação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Serão apresentados e debatidos os impactos, os desafios e as soluções da Reurb (regularização fundiária urbana) na área do Condemat em conjunto com os agentes públicos dos municípios consorciados com ênfase no desenvolvimento sustentável da região.

Programação

8h30 – Credenciamento

9h – Solenidade de abertura

10h – Palestra Os Avanços da Legislação de Regularização Fundiária e os Impactos no Direito à Propriedade.

13h30 – Palestra A Reurb e os Desafios Ambientais e de Emergência Climática na Região do Alto Tietê – Cabeceiras.

15h30 – Palestra A Reurb e o Financiamento das Cidades

Serviço

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo