Bolsa Família ultrapassa a marca de 110 mil beneficiários em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O programa Bolsa Família chegou a 110.056 beneficiários da cidade de Guarulhos, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura nesta quarta-feira (17). Isso representa um aumento de 37,06% em exatos dois anos, já que o município tinha 80.296 cidadãos que recebiam o benefício em abril de 2022.

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal. Para ter direito a ele a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.412) e na casa vivem sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 201,71 – portanto, com o direito de receber o benefício.

Para fazer jus ao Bolsa Família é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito nos postos de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, como os Cras e demais unidades de atendimento do CadÚnico. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Locais de atendimento

Central do CadÚnico. Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima. Mediante agendamento pelos telefones 2408-7020 e 2087-4270 ou pelo e-mail [email protected]

Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27/09/2024

CadMóvel 2 – CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Até 06/05/2024

CadMóvel 3 – Hotel Villa Santa Mônica

Estrada David Correa, 900 – Recreio São Jorge

Até 22/04/2024. Após esta data ele irá atender, a partir do dia 24/04/2024 na ACM Cumbica – rua Crato, 197 – Vila Nova Cumbica

Van do CadÚnico

Avenida Palmira Rossi, 1.123 – Recreio São Jorge

Somente até esta quarta-feira (17)