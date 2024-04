Fundo de Ação Climática Juvenil da Fundação Bloomberg investirá em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Guarulhos foi uma das cem cidades de 38 países selecionadas pela Bloomberg Philanthropies para ser contemplada com assistência técnica e financiamento para projetos que envolvam jovens com idade entre 15 e 24 anos, com foco em soluções climáticas. Os projetos eventualmente selecionados receberão apoio na forma de microfinanciamentos.

O município mostrou interesse em integrar o projeto durante a participação do prefeito Guti da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), realizada no fim de novembro e início de dezembro de 2023, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“O projeto foi introduzido durante um laboratório para prefeitos organizado pela Bloomberg durante a COP, que buscava formas de incentivar e empoderar a ação de jovens relacionadas à crise global do clima. Participar dessa atividade nos motivou a buscar preencher todos os requisitos para fazer parte desse movimento e apoiar o trabalho dos jovens de Guarulhos nessa pauta tão importante”, disse o chefe do Executivo.

Lançado no contexto da Cúpula de Ação Climática Local COP28 em 2023, o Fundo de Ação Climática Juvenil busca avançar na solução dos problemas climáticos global e local, fornecendo novas ferramentas para engajamento da juventude na formulação de políticas, no desenvolvimento, na produção e na governança de soluções climáticas urgentes. Em breve serão divulgados os critérios para inscrição de projetos relacionados ao tema.

Bloomberg Philanthropies

A Bloomberg Philanthropies investe em 700 cidades e 150 países ao redor do mundo para garantir melhor qualidade de vida para o maior número de pessoas. A organização concentra-se em cinco áreas principais para criar mudanças duradouras: artes, educação, meio ambiente, inovação governamental e saúde pública. Mais informações em https://www.bloomberg.org/.