Guarulhos atende 1.627 pessoas com sintomas de dengue no fim de semana

Pelo quarto fim de semana consecutivo a Prefeitura de Guarulhos abriu oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 7h às 17h, além de quatro estruturas avançadas, das 7h às 19h, pelo programa Atende Já Dengue para receber pacientes com sintomas de dengue. Ao todo 1.627 pessoas foram atendidas em 12 unidades de saúde neste sábado (27) e domingo (28).

As UBSs também atualizaram a carteirinha de vacinação juntamente com quatro UBSs em funcionamento pelo programa Saúde Agora no sábado. Com isso foram imunizadas 284 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para receber a dose contra a gripe, atualizadas 150 carteirinhas de vacinação e administradas 108 doses da vacina contra a dengue em jovens entre dez e 14 anos.

O número de vacinados contra a dengue na cidade é de 30.194 até o momento e a quantidade de pessoas infectadas pelo Aedes aegypti alcançou 42.231 desde o início do ano. A estratégia da Prefeitura de Guarulhos com a abertura de unidades aos fins de semana visa a proporcionar um atendimento mais ágil para pacientes afetados pela dengue, lembrando que as estruturas adicionais, anexas às UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, são reforços que funcionam de segunda-feira a domingo das 7h às 19h.

Vale ressaltar que tanto as estruturas avançadas quanto as UBSs que abrem aos fins de semana estão preparadas para receber pacientes com sintomas de dengue como febre alta, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele. Caso os sintomas se agravem, com dores abdominais intensas, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e cansaço extremo, é recomendado que os pacientes busquem as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede municipal, cujo endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

Balanço do programa Saúde Agora

Com a abertura das UBS São Ricardo, Rosa de França, Bananal e Uirapuru pelo programa Saúde Agora no sábado, foram realizadas 147 consultas médicas e 131 de enfermagem, além de 97 exames de Papanicolau e 126 atendimentos nas farmácias.

As unidades abertas no próximo sábado (4) pelo programa Saúde Agora, das 8h às 16h, serão Jardim Paraventi, Jardim Acácio, Marinópolis e Nova Cidade, cujos endereços podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.