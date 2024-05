Corpus Christi 2024 será memorável no Cyan Resort by Atlantica

- PUBLICIDADE -



No feriado de Corpus Christi 2024, de 29 de maio a 2 de junho, o Cyan Resort by Atlantica contará com uma agenda para quem quer passar um feriado aconchegante e memorável. Além de esbanjar beleza, o empreendimento promoverá atividades exclusivas para família e grupos, e muitos atrativos gastronômicos.

Localizado em Itupeva, a 45 minutos da capital paulista e próximo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, o Cyan Resort by Atlantica vai fazer render ao máximo a estadia dos hóspedes que conseguirem emendar o feriado. A agenda inclui oficinas criativas, música ao vivo, momento musical e a divertida Festa Geração.

Espetáculo para as famílias, water ball e brinquedos infláveis, como castelos, escorregadores e obstáculos, vão garantir muitas risadas. Estão previstos ainda desafios interativos pensados para despertar o lado competitivo dos participantes, proporcionando alegria e entretenimento para todos. Entre as atividades físicas, os hóspedes poderão optar por aulas de aeróbica, ioga ao ar livre, circuitos de treinamento funcional e caminhadas guiadas. As atividades atenderão o público de 03 a 06 anos, 07 a 12 anos, teens e adultos.

Para Francisco Henriques, gerente do resort, o objetivo da programação é encantar com experiências e atendimento diferenciados. “Trata-se do último feriado prolongado do semestre e, portanto, vale a pena apostar no tempo compartilhado em família e amigos num espaço cujas atrações foram para aquecer o coração dos hóspedes”, diz Henriques.

Com sistema de pensão completa, as diárias incluem café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas inclusas durante as refeições (água com e sem gás, refrigerantes normal e zero e sucos naturais), além de internet cortesia. As reservas podem ser efetuadas no site do resort.

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

e-mail: [email protected]

Site: cyanresort.com.br

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo.