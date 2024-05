SP lança guia turístico com as estátuas de Cristo no estado

- PUBLICIDADE -



A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o guia com imagens do Cristo no estado. O material foi produzido após levantamento feito pela pasta em 2023, que identificou 66 estátuas nos municípios paulistas.

O guia do Cristo em São Paulo reúne os monumentos que refletem a influência cultural e religiosa na região. Enquanto o Cristo Redentor é um ícone mundialmente conhecido, as representações do Cristo em São Paulo mostram a devoção e a identidade católica predominante no estado.

Em São Paulo, as estátuas não apenas adornam paisagens urbanas e naturais, mas também servem como pontos de encontro, reflexão e contemplação para os habitantes locais e visitantes.

“Temos um estado rico e diverso. Estamos olhando para cada rota paulista e elevando suas vocações e valorizando os atrativos”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP.

O Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida, o Templo de Salomão e a Marcha para Jesus correspondem a mais de 10 milhões de visitantes. A Marcha foi incluída no Guinness Book como uma das maiores do mundo. No Rio, anualmente, cerca de 2,5 milhões de visitantes conhecem o monumento, de acordo com dados da administração.

O Guia com imagens do Cristo

Uma das estátuas mais imponentes é o Cristo de Sertãozinho, localizado no Morro do Vanzela, uma antiga pedreira na entrada da cidade. Com impressionantes 57 metros de altura, somado ao pedestal, é um dos maiores monumentos do Cristo do país.

Em Garça, o monumento com aproximadamente 20 metros de altura leva a assinatura do artista plástico Adélio Sarro. A estátua foi uma doação da Família de Antônio Marangão para o município.

Outra estátua que integra a lista é a de Peruíbe, com seus mais de 20 metros de altura, que está instalada em um morro às margens da Rodovia Anhanguera. Lugar excelente para observação de pássaros, passeios com a família, caminhada e contemplação do céu noturno, além do melhor pôr do sol da cidade.

O mapa completo está disponível no site da Setur-SP – clique aqui.

Mais conectividade aérea

A escolha de São José dos Campos para o lançamento da publicação é uma ação cujo objetivo é promover o turismo da fé e a recém-lançada rota de voo comercial que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, por meio dos aeroportos Prof. Urbano Stumpf, de São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba, e Galeão, no Rio de Janeiro.

Segundo balanço divulgado pela concessionária, neste primeiro mês, 3.100 passageiros foram transportados e a ponte aérea também registrou uma média de 70% de ocupação.

A retomada dos voos pelo aeroporto é, além de estratégica para o desenvolvimento regional, uma contrapartida à redução do ICMS sobre o combustível de aeronaves, assinada pelo Governo de São Paulo. A medida representa também um avanço na conectividade aérea e reforça o fluxo turístico religioso.