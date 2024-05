Avenida Paulista recebe 28ª Parada do Orgulho LGBT+ neste domingo

- PUBLICIDADE -



A esperada programação dos trios da 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, realizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), está fechada. A celebração acontece neste domingo, dia 2 de junho, domingo, a partir das 10h, na Avenida Paulista. Neste ano, a Parada vai às ruas sob o tema Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo – Vote consciente por direitos da população LGBT+, buscando mobilizar a comunidade para assumir um papel ativo na escolha de seus representantes, a fim de superar as barreiras existentes no Legislativo.

A proposta do tema, segundo seus organizadores, é incentivar discussões sobre a necessidade de contar com representantes que compreendam e acolham as demandas da população LGBT+, comprometendo-se com leis inclusivas e comprometidas com a diversidade. Por isso, convoca toda a população para comparecer na Parada vestida de verde e amarelo e empunhando bandeiras do Brasil e do arco-íris, para celebrar o tema e a retomada dos nossos símbolos.

“Diante desse cenário, torna-se imperativo que o Congresso e as casas legislativas assumam uma postura mais inclusiva, progressista e enfática, garantindo a igualdade e a proteção dos direitos de todas as pessoas”, defende André Fischer, Diretor de Comunicação da APOLGBT-SP, reforçando também o quanto a conscientização e empatia social são fundamentais para que se estabeleça um debate qualificado e aprofundado para superar resistências e avançar na legislação específica que combata a LGBTfobia.

Novidades na Parada

Pela primeira vez desde 1997, a Parada fará um trajeto diferente: este ano, devido às obras que acontecem na Avenida Paulista, os trios percorrerão o lado ímpar da avenida. O público será orientado a entrar no evento pelas ruas Haddock Lobo e Bela Cintra.

A Parada também estabeleceu uma parceria inédita com a prefeitura para ações de sustentabilidade mais efetivas. Serão instalados 100 ecopontos ao longo da Avenida Paulista e da Rua da Consolação para recolhimento de resíduos. Haverá também a presença de catadores para auxiliar na limpeza do trajeto e, após o evento, serão plantadas árvores para compensar as emissões de CO2.

Diversas ações buscam tornar a Parada ainda mais inclusiva em 2024, entre elas os casamentos de dois casais homoafetivos, dois novos palcos e rodas de conversa com temas como racismo e empoderamento feminino, além de testagem de ISTs, bloco de pessoas com deficiência e mais.

Confira os destaques da programação de alguns dos 16 trios elétricos:

Trio Amstel – Artista: Glória Groove

Trio Burger King – Artista: Banda UÓ

Trio Loreal Brasil – Artistas: Sandra de Sá e Ludmillah Anjos

Trio Terra – Artistas: Tiago Abravanel, Filipe Catto e Minhoqueens

Trio Vivo – Artista: Pabllo Vittar

Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Antes da Parada, o público também vai poder participar da 23ª edição da Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que será realizada no dia 30 de maio de 2024, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no Memorial da América Latina, das 10h às 21h. A entrada é gratuita com pré-cadastro pelo site Sympla. Acompanhe os detalhes do evento e da programação artística no site www.paradasp.org.br e nas redes sociais @paradasp.

Sobre a ParadaSP

A ParadaSP – Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a ParadaSP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a ParadaSP realizasse outros eventos militantes.