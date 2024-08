Complexo turístico de Itu é opção para aproveitar o Dia dos Pais

- PUBLICIDADE -



Localizado em Itu, no interior de São Paulo, o Parque Maeda é um destino turístico que atrai visitantes de todo o estado, especialmente da capital e suas cidades vizinhas. A apenas 100 km de São Paulo, o local é uma escolha conveniente para quem deseja um passeio de um dia sem precisar viajar longas distâncias. Com um ambiente que combina diversão, natureza e tranquilidade, além de atividades para todas as idades, o parque é uma excelente opção para comemorar o Dia dos Pais no dia 11 de agosto.



Jardim Japonês



Uma das principais atrações do Parque Maeda é o Jardim Japonês, considerado um dos maiores do Brasil. Com 27.500 m² de área verde, o jardim possui espelhos d’água com carpas Koi, bonsais, ponte japonesa, cascatas, arbustos, árvores e flores de diversas espécies. Projetado com simbolismos que remetem à cultura japonesa, o Jardim Japonês é um refúgio de calma e beleza, proporcionando harmonia e espiritualidade. Para chegar ao jardim, os visitantes podem optar pelo teleférico, que oferece uma vista panorâmica do parque, ou pelo trenzinho.



Pesca e gastronomia



Para os pais que apreciam a pesca, o parque dispõe de três locais: o pesqueiro dentro do parque, o Tancão e os Tanques de Engorda, todos praticando a pesca esportiva, onde o peixe é devolvido ao lago após ser fisgado. E para completar o dia, o restaurante do Parque Maeda, um dos maiores self-services do Brasil, oferece uma vasta seleção de pratos da culinária brasileira, além de massas, carnes, saladas e comida japonesa, garantindo uma refeição deliciosa para toda a família.

Sobre o parque



O Parque Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos restaurantes mais diversificados do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site: https://parquemaeda.com.br/vendas-online/



O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.



Pesca esportiva e hospedagem



Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.



Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

WhatsApp: (11) 94303-9767

Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Site: www.parquemaeda.com.br