Pronto para suas férias na Alemanha? Cuidado com os golpes!

- PUBLICIDADE -



Quando pensamos em viajar à Alemanha, logo a nossa mente visualiza paisagens pitorescas, castelos históricos e cidades cheias de vida. Tudo isso faz parte do cenário real do país, no entanto, é importante manter os pés no chão durante os preparos iniciais da viagem para não cair numa fria. Com um aumento de 117% nas suspeitas de fraudes no setor de viagens e lazer desde 2019, os turistas devem estar sempre em alerta.

Ao longo deste conteúdo, veja alguns dos principais tipos de golpes que podem ser aplicados no setor de viagens e saiba como evitá-los.

Golpes e fraudes comuns no setor de turismo

A seguir, confira três golpes comuns que são aplicados em vítimas que estão planejando suas viagens e atente-se para não cair neles.

Anúncios falsos em plataformas de hospedagem

Um dos golpes mais comuns envolve a publicação de anúncios falsos em plataformas de hospedagem populares, como Booking.com e Airbnb. Os golpistas criam propriedades fictícias com fotos impressionantes e descrições atraentes, enganando os viajantes para que eles façam reservas em acomodações que não existem. Ao chegar ao destino, as vítimas ficam sem lugar para ficar, muitas vezes depois de terem pago uma quantia significativa adiantada pela reserva.

Divulgação de conteúdo de hospedagem criado por IA

Com a disseminação do uso de inteligência artificial (IA), os golpistas agora podem produzir fotos e vídeos falsos de acomodações altamente convincentes, tornando ainda mais difícil para os viajantes a distinção entre anúncios reais e fraudulentos. Essas imagens geradas por IA podem enganar até os turistas mais cautelosos, fazendo com que eles realizem reservas em propriedades inexistentes.

E-mails de phishing e sites de viagens falsos

Além de anúncios falsos, os golpistas também usam e-mails de phishing e sites de viagens falsos que imitam plataformas legítimas para enganar os turistas. Com essas táticas maliciosas, os criminosos fingem representar uma empresa confiável e conhecida para roubar informações pessoais e financeiras das vítimas. Por isso, é sempre aconselhável tomar cuidado com e-mails não solicitados ou links de fontes desconhecidas. E acima de tudo, jamais forneça informações pessoais antes de conferir a autenticidade dos sites visitados.

Como se proteger contra esses golpes?

Para ter férias seguras e agradáveis na Alemanha, é preciso ter uma postura proativa e adotar algumas medidas simples (mas eficazes). Abaixo estão as principais recomendações dos especialistas.

Use uma VPN

O uso de uma rede virtual privada (VPN) é recomendado porque essa ferramenta criptografa a sua conexão com a internet, adicionando uma camada extra de proteção à sua navegação antes e durante as suas férias. Além disso, as VPNs também são capazes de esconder o seu endereço IP, o que não somente aumenta a sua privacidade online, mas também traz vantagens adicionais, como a possibilidade de acessar conteúdos de streaming no exterior como se estivesse no Brasil. Isso pode ser extremamente útil para acessar sites e serviços familiares durante a sua estadia na Alemanha.

Confira os anúncios antes de fazer reservas

Antes de fazer qualquer reserva, é importante separar um tempo para verificar a autenticidade da hospedagem ou serviço ofertado. Entre em contato diretamente com o proprietário do imóvel através do sistema de mensagens da plataforma que você escolheu e confirme os detalhes. Procure comentários de hóspedes anteriores e fique atento a sinais de alerta, como inconsistências nos anúncios ou preços excepcionalmente baixos. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é mesmo real.

Utilize apenas métodos de pagamento seguros

É importante sempre usar métodos de pagamento seguros fornecidos pela plataforma de reservas. Deve-se evitar, principalmente, transferências bancárias diretas ou pagamentos através de canais desconhecidos, pois esses podem ser difíceis de rastrear e recuperar se algo der errado. Plataformas como Airbnb e Booking.com oferecem métodos de pagamento seguros que protegem suas informações financeiras – então, privilegie esses serviços.

Tenha cuidado com ofertas não solicitadas

Seja cético ao receber, em seu e-mail ou redes sociais, ofertas não solicitadas de voos, acomodações ou passeios. Os golpistas costumam usar esses canais para atrair as vítimas com negócios extremamente atraentes, então, é preciso sempre verificar a origem da oferta e conferir os detalhes em sites de viagens confiáveis antes de fazer qualquer envolvimento financeiro.

Pesquise e planeje com antecedência

Outra dica de ouro é pesquisar bem a destinação e planejar o itinerário com antecedência para evitar dores de cabeça. Ter um bom planejamento significa estar familiarizado com os aspectos mais importantes do lugar visitado, incluindo os golpes mais comuns da região e os avisos e recomendações das autoridades competentes.

Com uma boa organização e uma postura vigilante e proativa, os turistas podem se proteger das principais táticas de fraude da internet e desfrutar de férias sem preocupações na Alemanha. Gute Reise!