CCR RioSP inicia obra de ampliação da pista expressa em São Paulo

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP avança com as obras de ampliação de capacidade de tráfego na Região Metropolitana de São Paulo da Via Dutra. Nessa nova etapa dos trabalhos, serão construídas novas faixas de rolamento na pista expressa da Via Dutra entre o km 231, saída da pista expressa da marginal do Rio Tietê, e o km 228, no sentido Rio de Janeiro. As obras têm previsão de início nesta sexta-feira, dia 09 de agosto e devem durar 75 dias.

Para realizar as obras, será necessário realizar alterações no tráfego nessa região da Via Dutra. A primeira, será desviar o tráfego da pista expressa no sentido Rio de Janeiro para a pista marginal na altura do quilômetro 231, logo após a ponte que liga a marginal Tietê à Via Dutra. O motorista poderá retornar para pista expressa no km 228,700.

Outra alteração é para o motoristaque acessa a marginal da Via Dutra saindo da Avenida Salim Farah Maluf. A partir dessa sexta-feira, ele será desviado para a rua Coronel Guilherme Rocha e acessar novamente a pista marginal da rodovia na altura do km 230.

A Concessionária providenciou sinalização para orientar os motoristas sobre as alterações nos trechos em obras. É importante o motorista respeitar a sinalização e o limite de velocidade ao trafegar pelo trecho em obras.

A ampliação das pistas expressas visa melhorar a distribuição do tráfego e contribuir para a fluidez e segurança dos motoristas que utilizam a Via Dutra, entre a capital paulista e o acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, beneficiando mais de 350 mil veículos que utilizam esse trecho da rodovia.

Investimento

Além da construção de novas pistas marginais, a CCR RioSP está com uma série de obras na Região Metropolitana de São Paulo. Haverá ampliação da pista expressa, passando de duas para três faixas de rolamento entre os km 218 e 231, novos viadutos ligando à Via Dutra as rodovias Fernão Dias e a Hélio Smidt, principal acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, além de uma nova chegada a São Paulo, com a construção de um novo acesso da Dutra à ponte do Tatuapé.

O investimento da concessionária é de R$ 1,4 bilhão e a geração de mais de 4 mil postos de trabalho.