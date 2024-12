Guarulhos retoma a vacinação contra a covid-19 em quatro UBS a partir desta quinta-feira

- PUBLICIDADE -



Com a chegada de uma nova remessa da vacina Spikevax, do laboratório Moderna, Guarulhos retomará a vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira (12). O município recebeu 420 doses enviadas pelo governo do Estado de São Paulo e, devido à quantidade limitada, a aplicação ocorrerá exclusivamente em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS): Parque Cecap, Nova Bonsucesso, Parque Alvorada e Jardim Paulista.

Para garantir eficiência e evitar perdas, a vacinação foi concentrada nesses polos estratégicos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a limitação no número de doses enviadas não é uma situação isolada, já que outros municípios também enfrentam dificuldades devido à distribuição reduzida pelo Ministério da Saúde.

Nesta semana o ministério informou que cerca de 1,5 milhão de doses da vacina contra a covid-19 produzidas pela fabricante Serum serão distribuídas em todo o país. Essa vacina, utilizada pela primeira vez no Brasil, faz parte de um contrato de 8 milhões de doses para abastecer o Sistema Único de Saúde nos próximos seis meses. Além disso, outras cinco milhões de doses estão previstas para serem entregues até o final do ano, reforçando a campanha nacional de vacinação.

Quem deve se vacinar

A dose contra a covid-19 faz parte do Calendário Nacional de Vacinação das Crianças de rotina desde o dia 1° de janeiro deste ano. Com isso, toda a população entre seis meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias, não vacinada ou com o esquema vacinal incompleto, de acordo com a faixa etária, deve estar com a carteirinha de vacinação em dia.

Grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, bem como gestantes e puérperas, devem receber uma dose a cada seis meses. Já a população indígena, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades e pessoas em situação de rua devem ser vacinadas anualmente.

Pessoas imunocomprometidas a partir de cinco anos de idade devem receber a dose de reforço. As definições de imunocomprometidos ou em condições de imunossupressão são as seguintes: pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides; pessoas em uso de imunossupressores; pessoas com erros inatos da imunidade; pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento; e pessoas com neoplasias hematológicas.

A Secretaria da Saúde de Guarulhos ressalta a importância de manter o esquema vacinal em dia e orienta a população a acompanhar as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78 – Parque Cecap

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237 – Vila Nova Bonsucesso

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800 – Cidade Parque Alvorada

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97 – Jardim Moreira