Prefeitura orienta alunos sobre inclusão e acolhimento de PCDs

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (5) a oficina do projeto Inclusão sem Barreiras para 23 estudantes com idades de 16 a 20 anos, do curso de Aprendizagem do Senac, do Projeto Jovem Aprendiz, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo.

A iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa a orientar sobre inclusão e acolhimento de pessoas com deficiência (PCD), sensibilizar e esclarecer sobre práticas inclusivas e de combate ao capacitismo (discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência) e ao bullying. Ela se desenvolve através de palestra, vídeos com situações cotidianas e vivências, neste caso com jogos adaptados (dominó para cegos com olhos vendados e o alfabeto Braille).

“Levar a pauta da inclusão para quem está em formação é plantar sementes de transformação no mercado de trabalho. Os alunos do Senac são futuros profissionais que já sairão com uma consciência mais humana e acessível, e isso faz toda a diferença na construção de uma sociedade mais justa para as pessoas com deficiência”, ressaltou a gestora da pasta, Mayara Maia.

Complemento para a formação

Os estudantes têm aulas teóricas no Senac uma vez por semana e nos demais dias da semana vão às empresas como jovens aprendizes. “Estamos trabalhando a unidade curricular sobre inclusão social, acessibilidade e o mundo do trabalho. Esta atividade vem complementar as teorias da sala de aula com a prática. Isto é superimportante para que eles tenham a visão de que as situações existem e podem ser enfrentadas no ambiente profissional”, disse a professora Miriam Macedo da Silva, que acompanhou o grupo.

A aluna do Senac, Rhaissa Souza Cruz, de 20 anos, cursa o 4º semestre de psicologia e trabalha no departamento de Recursos Humanos em uma empresa gerenciadora de riscos. “Gostei bastante da oficina porque a gente ganha uma bagagem de informações muito boa, um complemento para a vida. Esse conhecimento vai me ajudar na vida acadêmica e também na profissional, como futura psicóloga”, contou a moradora de Cumbica.

O projeto Inclusão sem Barreiras é destinado às empresas e instituições de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2422-7376 e 2414-3685.