Festa do Morango de Jarinu e Atibaia: tradição e sabor continuam com show de Ângelo Máximo

A 41ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia segue encantando milhares de visitantes com sua atmosfera vibrante, rica programação cultural e, claro, o sabor inconfundível do morango fresco. Após dois finais de semana de sucesso estrondoso, o evento se prepara para mais duas rodadas de pura diversão e celebração, nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, no Parque do Morango Duílio Maziero. Com entrada gratuita, a festa promete atrações para todas as idades, desde shows musicais de renome até uma experiência gastronômica que é um verdadeiro deleite para o paladar.

Ângelo Máximo: A Voz da Jovem Guarda na Festa do Morango

A presença de Ângelo Máximo no palco da Festa do Morango é um convite à viagem no tempo. Nascido em Goiânia em 6 de outubro de 1948, Ângelo Ismael Máximo é um dos nomes mais queridos da música brasileira, com uma carreira que se estende por mais de cinco décadas. Conhecido por sucessos como “Domingo Feliz”, da década de 1970, o cantor vendeu milhares de discos e marcou gerações com sua voz e carisma. Sua participação na festa reforça o compromisso do evento em oferecer atrações de alta qualidade e valorizar a cultura musical do país. Prepare-se para cantar junto e reviver grandes momentos ao som de um verdadeiro ícone da Jovem Guarda.

Programação: Música e Tradição em Harmonia

12 de julho (sábado):

•16h00 – Pedro Deivids

•19h – Família Vaqueirinho

•20h30 – Ângelo Máximo e Lauro e Lauri

13 de julho (domingo):

•12h – Banda Sigla

•13h30 – Eder Luiz

•15h – Luiz Henrichk

•17h – Sidney Lima

Sucesso que Cresce: Estatísticas Impressionantes dos Primeiros Finais de Semana

A 41ª Festa do Morango já se consolidou como um fenômeno de público e vendas. Os dois primeiros finais de semana, realizados em 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho, superaram todas as expectativas, demonstrando a força e o apelo do evento. Os números falam por si:

•Público Total: Mais de 30 mil pessoas

•Consumo de Frango Frito Crocante: 5.500 kg (2.500 toneladas no primeiro final de semana + 3 toneladas kg no segundo.)

•Consumo de Polenta Cremosa: 2.500kg (1.000 kg no primeiro final de semana + 1.500 kg no segundo)

•Morangos Frescos Comercializados: 11 toneladas (5 toneladas no primeiro final de semana + 6 toneladas no segundo)

Esses dados impressionantes refletem não apenas a qualidade dos produtos e atrações oferecidas, mas também o carinho e a dedicação dos produtores locais e organizadores. A Festa do Morango é um verdadeiro motor para a economia regional, impulsionando o turismo e valorizando a agricultura familiar.

Além da Música: Uma Experiência Completa para a Família

Mas a Festa do Morango vai muito além dos shows. Durante todo o dia, o Parque do Morango Duílio Maziero se transforma em um centro de entretenimento completo, com atividades para todas as idades. Os visitantes podem desfrutar de:

•Exposição de Morangos: Um espetáculo visual com as mais belas e saborosas variedades cultivadas na região.

•Feira de Produtores: Oportunidade única de adquirir morangos fresquinhos, colhidos no mesmo dia, diretamente de quem planta.

•Parque de Diversões: Com roda-gigante, barco gigante e outras atrações que garantem a alegria de crianças e adultos.

•Mini Shopping: Um espaço dedicado à moda, artesanato local e produtos variados que expressam a identidade cultural da região.

Festival Gastronômico: Uma Explosão de Sabores

A praça de alimentação é um capítulo à parte na Festa do Morango. Um verdadeiro festival gastronômico a céu aberto, onde o tradicional frango crocante com polenta divide espaço com uma variedade impressionante de opções culinárias:

•Culinária Internacional: Delícias italianas e japonesas.

•Pratos Típicos Brasileiros: Sabores que celebram a riqueza da nossa culinária.

•Morango em Todas as Formas: Uma infinidade de sobremesas e bebidas à base de morango, como tortas, sorvetes, mousses, bolos, sucos e milk-shakes. Cada barraca é uma nova descoberta gastronômica, transformando a visita em uma verdadeira viagem pelos sabores que celebram o morango e a cultura local.

Serviço: 41ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia

•Datas: 12 e 13 de julho, e 19 e 20 de julho de 2025.

•Horário: Sábados, das 10h às 23h; Domingos, das 10h às 19h.

•Local: Parque do Morango Duílio Maziero – Estrada Municipal Campo dos Aleixos, Jarinu/SP (Acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77).

•Entrada: Gratuita.

•Estacionamento: Cobrança no local para veículos de passeio; gratuito para ônibus de excursão.

•Informações: (11) 93474-3252 (WhatsApp) | Instagram: @morango_festaatibaiajarinu

Não perca a chance de fazer parte desta celebração única! A Festa do Morango de Jarinu e Atibaia espera por você e sua família para momentos inesquecíveis de alegria, sabor e muita música. Venha celebrar a tradição e a doçura do morango!