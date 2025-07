Festival de Inverno de Cabreúva 2025: Onde o charme da serra encontra a magia da música e da gastronomia

Cabreúva, a joia escondida aos pés da majestosa Serra do Japi, convida você para a 6ª edição do seu aclamado Festival de Inverno. Nos dias 12 e 13 de julho, a cidade se transforma em um refúgio acolhedor, combinando o friozinho da estação com uma programação vibrante de música, gastronomia de dar água na boca e o charme inconfundível do interior. E o melhor: a entrada é totalmente gratuita!

Ideal para um bate e volta revigorante ou um fim de semana completo de descobertas, o Festival de Inverno de Cabreúva promete momentos inesquecíveis para toda a família. Deixe-se envolver pelo clima ameno, pelas paisagens deslumbrantes e pela hospitalidade que só o interior de São Paulo pode oferecer. Saboreie delícias culinárias, brinde com cervejas artesanais e dance ao som de grandes nomes da música, tudo em um ambiente pensado para o seu conforto e diversão.

Palcos e Atrações: Uma Sinfonia de Ritmos para Todos os Gostos

Neste ano, a organização do Festival de Inverno de Cabreúva elevou a experiência a um novo patamar, com duas praças estrategicamente preparadas para receber as principais atrações. A Praça Comendador Martins, carinhosamente apelidada de Palco Matriz, e a Praça Alberto Mesquita de Camargo, o vibrante Palco Vila, serão os epicentros da celebração musical. A programação, que começa pontualmente às 12h e se estende até a noite em ambos os dias, promete uma verdadeira imersão sonora, reunindo artistas renomados e bandas que farão o público vibrar.

Programação Musical Completa:

SÁBADO – 12/07

•12h — DJ Lerry – Palco Matriz

•14h — Banda Rock Hits – Palco Matriz

•16h — Estado Imaginário (Tributo a Renato Russo) – Palco Vila

•18h — Banda Agnus Rock – Palco Vila

•20h — DJ Maia (Rádio 89 FM) – Palco Matriz

•22h — Ultraje a Rigor – Palco Matriz

DOMINGO – 13/07

•12h — DJ Lerry – Palco Matriz

•13h — Banda Ressonância – Palco Vila

•15h — Banda Kuadhra 30 – Palco Matriz

•17h — Banda Sam 5 – Palco Vila

•19h — Banda Violett – Palco Vila

•19h30 — Somamonas (Cover Mamonas Assassinas) – Palco Matriz

•21h30 — Bohemian Rock (Cover Queen) – Palco Matriz

Sabores e Experiências: Um Festival para Todos os Sentidos

O Festival de Inverno de Cabreúva transcende a experiência musical, oferecendo um verdadeiro banquete para os sentidos. Prepare-se para explorar vilas temáticas cuidadosamente planejadas para agradar a todos os paladares e interesses:

•Vila Gastronômica: Um paraíso para os amantes da boa comida, com uma vasta seleção de pratos típicos de inverno, caldos quentes e delícias que aquecem a alma.

•Vila Cervejeira: Para os apreciadores de cervejas artesanais, um espaço dedicado com rótulos exclusivos e chopp gelado para brindar os bons momentos.

•Vila do Chocolate: Um convite irrecusável para os chocólatras de plantão, com as mais variadas opções de doces e chocolates que derretem na boca.

•Vila Kids: Pensada para a alegria da criançada, com atividades e brincadeiras que garantem a diversão dos pequenos enquanto os adultos aproveitam o festival.

•Vila das Artes: Um espaço para a criatividade e o talento, onde você encontrará produtos artesanais únicos e obras de arte que expressam a riqueza cultural da região.

Então, não perca tempo! Prepare seu cachecol, escolha seu melhor look de inverno e venha desfrutar do Festival de Inverno mais charmoso da região. Traga sua família, convide seus amigos e mergulhe em tudo o que Cabreúva tem a oferecer neste evento que promete ser inesquecível e marcar o seu calendário!

Serviço: Informações Essenciais para o seu Planejamento

Festival de Inverno de Cabreúva 2025

•Datas: 12 e 13 de julho

•Local: Praças Comendador Martins e Alberto Mesquita de Camargo – Centro, Cabreúva/SP

•Entrada: Gratuita

•Mais informações: Acompanhe as novidades e detalhes da programação através do Instagram oficial da Prefeitura de Cabreúva (@prefeituradecabreuva) ou pelo site www.cabreuva.sp.gov.br