Dez motivos para você e sua família visitarem Mairiporã nas férias de julho

Com a chegada das férias de julho, muitas famílias procuram programas diferentes para levar os filhos neste recesso de meio de ano. Mairiporã, cidade que fica a apenas 30 minutos da Capital, oferece uma diversidade de opções que vão desde um roteiro bate-e-volta de um dia, até opções de hospedagem para passar alguns dias sem a necessidade de viajar centenas de quilômetros. E o melhor: tem comida boa e diversificada, esportes e atividades rurais, centenas de atrações naturais, que incluem montanhas, cachoeiras, rios e uma das principais represas da região metropolitana.

Confira algumas dicas:

1 – Mairiporã conta com a Rota da Costela de Chão, já incluir 16 restaurantes especializados em “costela de chão”, que oferecem diferentes atrações para toda a família, com refeições a preço acessível e opções de esporte e lazer para um dia inteiro.

2 – O polo gastronômico de Mairiporã, localizado na Serra da Cantareira, próximo à divisa com a zona norte de São Paulo, conta com os complexos O Velhão (estrada de Santa Inês e Il Centro e Igapó (ambos na estrada da Roseira), entre outros localizados nas proximidades. Com um clima de montanha e temperatura mais do que agradável nestes dias de inverno, já é conhecida como a “Capivarizinha da Grande SP”, devido à semelhança com o centro gastronômico de Campos do Jordão, com a vantagem de ser bem ao lado da Capital. São dezenas de restaurantes de diferentes especialidades da culinária brasileira e cozinha internacional.

3 – A Pedreira do Dib, localizada na estrada Sezefredo Fagundes, que começa na zona norte de São Paulo, é opção certa para aficionados por esportes de aventura, sendo um dos principais pontos de escalada e de rapel do Brasil.

4 – Por toda Mairiporã, há ainda dezenas de trilhas que percorrem as áreas verdes, nos parques estaduais inseridos no Município, como o Estadual da Cantareira, Itapetinga, Itaberaba e Juquery. Ideal para quem pratica trekking e caminhadas, recheadas de aventuras, além de passeios com veículos off-roads.

5 – Quem gosta do mundo das duas rodas, Mairiporã é endereço certo também para quem pratica mountain bike e speedy, aproveitando as rodovias que atravessam o município. Há também ciclovias que garantem passeios tranquilos em áreas junto à natureza.

6 – Apesar dos dias frios, Mairiporã também oferece diversas cachoeiras para um banho rejuvenescedor, com o Balneário da Cachoeira da Caceia, entre outras localizadas em pontos de fácil acesso.

7- A represa Paulo de Paiva Castro, um dos principais reservatórios do Sistema Cantareira, e o rio Juquey, oferecem diversas opções para práticas de esportes náuticos, incluindo restaurantes e marinas que oferecem passeios de lancha, moto aquática, canoagem, e paddle shift.

8 – O turismo rural de Mairiporã se destaca com 10 haras de rancho, para a prática de esportes equestres e passeios a cavalo, além de mini fazendas, que são uma atração especial para a criançada.

9 – Se está nervoso e quiser pescar, Mairiporã oferece 15 pesqueiros, para aqueles que buscam uma distração junto às mais belas paisagens da região metropolitana.

10 – Para quem quiser se hospedar, Mairiporã conta também com 54 hotéis e pousadas, desde pequenos estabelecimentos até resorts de luxo. Um deles vai se encaixar em suas necessidades.