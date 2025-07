Equipes do Vôlei Guarulhos garantem medalhas nos Jogos Regionais

Nessa quarta-feira (9) as equipes masculina e feminina de vôlei que disputaram por Guarulhos nos Jogos Regionais em São José dos Campos garantiram bons resultados e trouxeram medalhas para casa.

O Vôlei Guarulhos feminino ficou com a medalha de prata, ao ser derrotada na final por São José dos Campos pelo placar de 3 sets a zero (25×19, 25×12 e 25×15), no Ginásio do Teatrão. Já o Vôlei Guarulhos masculino ficou com o bronze ao vencer Caçapava por 3 sets a 1 (25×21, 25×15, 17×25 e 25×19), no Ginásio do Sesi. Ambos na cidade sede da competição.

O secretário de Esportes e Lazer Marcos Lisboa enalteceu o trabalho. “É um orgulho cada medalha conquistada, pois consagra todo trabalho realizado até chegar nesse de desempenho.”

O dia ainda contou com vitória do futsal masculino Wimpro/Guarulhos por favor 8 a 1 contra Caçapava. Já o futsal feminino, representado pelo Estrela de Guarulhos, foi superado por Caieiras pela contagem de 7 a 0. Os jogos aconteceram no Ginásio Altos de Santana. Também o tênis estreou com derrota para Guararema por 2 a 0, em disputa realizada no Clube de Campo Santa Rita.

As competições seguem até domingo (13). Guarulhos ainda contará com a estreia do basquete masculino e a disputa da capoeira e ginástica artística, além das modalidades que já estão em andamento.