Palestra gratuita sobre estudo de instrumentos acontece no Conservatório no sábado





O Conservatório Municipal de Guarulhos recebe no próximo sábado (13), às 10h, a palestra Dicas para otimizar seu estudo de instrumento. Gratuita, a aula acontece no auditório do equipamento, instalado na rua Ipê, 71, no Centro.

Aberta ao público, a palestra será ministrada pelo professor de viola e violino, Renato Kutner, que abordará sobre a parte teórica, dicas de para o aprimoramento da performance musical em diversos instrumentos, como por exemplo psicológico, relaxamento corporal, foco, entre outras.

Para os alunos do Conservatório, a participação no evento valerá carimbo.

Serviço

Palestra – Dicas para otimizar o seu estudo de instrumento

Sábado – 13 de setembro, às 10h

Auditório do Conservatório Municipal de Guarulhos (Rua Ipê, 71 – Centro)

Palestrante: Professor Renato Kutner