Prefeitura entrega 95 novos pontos de iluminação na estrada Albino Martello





A Prefeitura de Guarulhos entregou 95 novos pontos de iluminação da estrada Albino Martello, principal ligação entre as regiões do Bonsucesso, Jardim Fortaleza e Jardim São João, na noite de segunda-feira (8). A instalação das lâmpadas de LED nos 4,5 Km da via foi realizada pelo Departamento de Iluminação Pública (DIP), da Secretaria de Administrações Regionais (SAR).

O prefeito Lucas Sanches esteve presente ao local e destacou que os novos pontos proporcionarão mais segurança para os motoristas e moradores. Por sua vez, o secretário Giovanni Calderon, da SAR, informou que essa ação integra o programa Cidade Iluminada, que visa a ampliar e modernizar a iluminação pública no município.

De acordo com a SAR, um total de 77 novos pontos foi entregue na Estrada Guarulhos-Nazaré, até a entrada do Jardim Fortaleza, e em breve será concluído o outro trecho da via, além de outros locais como a estrada Ari Jorge Zeitune, que ainda não conta com iluminação.

Com a entrega da iluminação na estrada Albino Martello, o município contabiliza em 2025 a implantação de 547 novos pontos, sendo 375 na Cidade Satélite, 77 na Estrada Guarulhos-Nazaré.

Cidade Iluminada

O programa Cidade Iluminada conta com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado na sede da SAR, na Vila Progresso. No local, é feito o monitoramento de todo o parque de iluminação pública, permitindo identificar imediatamente quando uma lâmpada necessita de manutenção.

Os munícipes que desejarem solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos podem acionar a central de atendimento, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo telefone 0800-580-2697.