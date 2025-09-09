Mais de 30 bairros de Guarulhos passam por ações do CCZ contra o mosquito da dengue





Agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorreram 31 bairros de Guarulhos entre os dias 1° e 5 de setembro em uma série de ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As equipes executaram remoção mecânica de criadouros, realizaram vistorias em pontos estratégicos e apuraram as denúncias encaminhadas pela população.

Na segunda-feira (1º), os trabalhos abrangeram bloqueio no Parque Santos Dumont, inspeções a pontos estratégicos no Picanço, Jardim Fortaleza e Cidade Soberana, além da checagem de denúncias em Gopoúva, Porto da Igreja, Água Chata, Cumbica e Jardim Bela Vista.

Na terça-feira (2), houve bloqueios no Parque Cecap, Jardim Jacy e Bonsucesso. Pontos estratégicos foram analisados em Jardim Centenário e Jardim Presidente Dutra, enquanto denúncias foram investigadas em Jardim Fortaleza, Pimentas, Lavras, Vila Any e Bananal.

Na quarta-feira (3), as intervenções com bloqueio se concentraram no Jardim Angélica, Bonsucesso e Jardim Jacy. Pontos estratégicos passaram por fiscalização em Bonsucesso e denúncias foram apuradas em Paraventi, Gopoúva, Água Chata, Cumbica e Vila Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (4), bloqueios ocorreram no Vale dos Machados, Jardim Paulista, Jardim São Paulo, Bonsucesso e Jardim Jacy. Já os pontos estratégicos foram conferidos no Jardim Paulista, Vila Rio de Janeiro, Parque Continental e Jardim Nova Cidade, enquanto denúncias foram verificadas no Bonsucesso e Cumbica.

Na sexta-feira (5), as ações de bloqueio prosseguiram no Vale dos Machados, Jardim Paulista, Jardim São Paulo, Bonsucesso e Jardim Jacy. As vistorias a pontos estratégicos alcançaram os bairros Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Nova Cidade e Vila Rio de Janeiro, e denúncias foram examinadas no Vila Any, Pimentas, Jardim São João e Lavras.

Jovens de dez a 14 anos precisam completar o esquema vacinal

A Secretaria da Saúde reforça que o combate à dengue depende da colaboração de todos. Além de receber os agentes e eliminar possíveis criadouros do mosquito nos quintais, pais e responsáveis devem garantir a vacinação dos jovens de dez a 14 anos.

Entre os que já iniciaram o esquema vacinal, composto por duas doses, os adolescentes de 11 anos foram os que mais avançaram, mas ainda assim a cobertura atingiu apenas 43,33% do público-alvo desta faixa etária. A meta é imunizar ao menos 90% de cada faixa etária.

Para proteger os jovens e reduzir os riscos da doença, a orientação é acompanhá-los até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e manter a vacinação em dia.