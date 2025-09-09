Novos agentes de transportes e trânsito participam de curso sobre mecânica emergencial





Os novos agentes de transportes e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) retomaram nesta semana as capacitações obrigatórias para atuação na função. Nesta terça-feira (9), em parceria com a Escola do Mecânico, localizada na rua Padre Celestino, a Prefeitura de Guarulhos promoveu um curso voltado a reparos emergenciais em veículos.

O curso tem por objetivo principal capacitar os novos agentes a realizarem manutenções rápidas em veículos com problemas mecânicos que estejam atrapalhando o trânsito de uma rua ou avenida.

A capacitação foi ministrada pelo professor Hélio Martins e contou com a colaboração da gestora Luciane Lacerda e do diretor Christian Perin.

Transporte Público

No dia 4 de setembro, no auditório da sede operacional da Semob, na Vila Barros, como parte da formação, os agentes participaram de um encontro voltado à Divisão de Planejamento de Transportes, no qual puderam conhecer o funcionamento viário do transporte público em Guarulhos.

A capacitação, que possui carga horária total de 200 horas, é uma exigência da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que, por meio da Portaria nº 966, determina a formação dos profissionais responsáveis pelas atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito.