Prefeitura recebe inscrições de PCD para sessão de cinema gratuita no Sesc neste sábado





A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de pessoas com deficiência (PCD) e seus acompanhantes interessadas em participar de uma sessão de cinema gratuita neste sábado (13), às 11h, no Sesc Guarulhos (rua Guilherme Lino dos Santos, 1200, no Jardim Flor do Campo), que exibirá a animação brasileira Tarsilinha. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685. Os ingressos são limitados e a faixa etária é livre.

O filme de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo é uma homenagem à artista plástica Tarsila do Amaral e narra a jornada fantástica de uma garota de 8 anos para recuperar a memória de sua mãe e para isso, ela precisa encontrar objetos importantes. Ao longo da caminhada, a personagem constrói amizades, supera situações e obstáculos. O cenário do filme é inspirado nas obras da artista.

Vale destacar que pessoas com deficiência visual precisam levar o celular com o aplicativo de audiodescrição.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.