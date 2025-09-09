Primeiro dia da Campanha de Doação de Sangue alcança 70 bolsas no Aeroporto de Guarulhos





A primeira etapa da 7ª Campanha de Doação de Sangue, realizada nesta terça-feira (9) no Aeroporto Internacional Guarulhos arrecadou setenta bolsas, suficientes para salvar até 280 pessoas. A iniciativa, uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, a Fundação Pró-Sangue e a Concessionária do Aeroporto GRU Airport, continua amanhã (10), das 9h às 15h, oferecendo mais uma chance para colaboradores, passageiros e a comunidade aeroportuária demonstrarem sua solidariedade.

Em reconhecimento à generosidade dos doadores, o Estacionamento Standard do Terminal 2 será gratuito por 2 horas.

É obrigatória a apresentação de um documento original com foto, emitido por órgão oficial, e os participantes passarão por triagem seguindo as normas de segurança.

Para consultar os requisitos básicos para doação de sangue, acesse o site da Fundação Pró-Sangue.

A campanha, que nasceu para superar desafios de abastecimento e facilitar o acesso dos doadores, já demonstrou resultados expressivos. Doar sangue é um gesto simples, rápido e essencial para salvar vidas.

Serviço

Evento: 7ª Campanha de Doação de Sangue

Data: 9 e 10 de setembro de 2025

Horário: Das 9h às 15h

Local: Aeroporto Internacional de Guarulhos, Mezanino do Terminal 2 – Auditório do Check-in B