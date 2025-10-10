Prefeito de Guarulhos chega ao 10º mês de gestão com 67% de aprovação

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a aprovação do prefeito de Guarulhos-SP, Lucas Sanches (PL), chega a 67%, em dez meses de gestão. O estudo ainda aponta que o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é aprovado por 59,7% dos guarulhenses, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 52% dos entrevistados no segundo maior município do estado de São Paulo.

A pesquisa do Instituto Paraná revela que, além do percentual geral de aprovação de Sanches, 49,9% dos entrevistados consideram seu mandato ótimo ou bom. A análise indica que o desempenho do liberal é maior entre jovens de 16 a 24 anos (71%), seguido do eleitorado de 25 a 34 anos (68,8%).

O estudo ainda traz a performance do prefeito de Guarulhos sendo maior entre o eleitorado masculino (72,5%), seguido das mulheres – que representam 62,3% da aprovação do mandatário. Já no recorte dos guarulhenses acima de 60 anos, o desempenho de Sanches chega a 62,6%.

A aprovação da gestão do chefe do Poder Executivo também é positiva nas classes de maior escolaridade: 64,5% de eleitores com ensino superior; 68,9% de entrevistados pelo Instituto Paraná com ensino médio; e 65,9% de eleitores com ensino fundamental.

Sanches foi eleito em segundo turno, no pleito municipal de 2024, com 58,57% dos sufrágios válidos, para o comando da 13ª maior cidade do País. O liberal atribui a boa avaliação, em dez meses de mandato, ao ritmo de trabalho que imprimiu desde a posse e que já resultou no reordenamento da máquina pública, na equalização dos gastos, e na ampliação dos investimentos, sem deixar de lado o contato direto com a população.

No entendimento do prefeito de Guarulhos, a análise do Paraná Pesquisas reconhece as entregas feitas de janeiro até agora, com destaque para a inauguração da primeira Clínica da Família, o novo Centro de Especialidades Médicas (Cemeg) Cumbica-Pimentas, o primeiro Núcleo do Idoso, o Espaço Motoboy, e o Trevo de Cumbica – obra aguardada há mais de 30 anos:

“A população de Guarulhos ficou desamparada em vários aspectos. Hoje, temos uma gestão eficiente, responsável, transparente e que planeja e entrega serviços públicos de qualidade, dos bairros para o centro. São mais de 700 novos pontos de iluminação em LED, a pavimentação de centenas de ruas, campos de futebol society na periferia, só para citar algumas entregas”, lista Sanches.

Para os próximos meses, o liberal prevê, ainda, a reforma de mais 11 equipamentos de Saúde, a construção da nova Escola “Presidente Dutra”, além da entrega das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) Centro e Pimentas-Bonsucesso – que devem reduzir em 30% a demanda nos principais hospitais da cidade.

Tarcísio e Lula

A pesquisa do Instituto Paraná também avaliou a percepção dos eleitores guarulhenses sobre os governos estadual e federal. Tarcísio é aprovado por 59,7% dos entrevistados, com 44% de perspectiva ótima ou boa. Já Lula é desaprovado por 52% do eleitorado, sendo que 42,3% considera a gestão petista ruim ou péssima.

Metodologia

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado de forma presencial, com 740 eleitores, entre 2 e 6 de outubro. O grau de confiança da análise é de 95%, com margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.