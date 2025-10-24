Animexgeek 2025 promete ser o maior festival geek de Guarulhos





O Animexgeek está de volta e promete superar todas as expectativas nesta nova edição. O evento, que conquistou o público guarulhense e de toda a Grande São Paulo em sua estreia, retorna nos dias 22 e 23 de novembro, no Espaço Inter, localizado na avenida João Cavalari, 83, Ponte Grande.

Considerado o maior evento particular de cultura pop da cidade, o Animexgeek reúne o melhor da cultura geek, pop e asiática em um único lugar. São dois dias de imersão total em um universo de games, cosplay, dublagem, música, arte, moda e gastronomia, com atrações para todas as idades e perfis de público.

Na primeira edição, o evento surpreendeu com momentos marcantes: o desfile de cosplays emocionou o público, as apresentações culturais encantaram, e o grande destaque foi a performance de um imponente dragão chinês no palco principal, celebrando as tradições e artes asiáticas com muito estilo. Além disso, os fãs vibraram com a presença dos dubladores Wendel Bezerra e Guilherme Briggs, duas lendas da dublagem brasileira, que levaram o público ao delírio com histórias, humor e muita simpatia.

Em 2025, o AnimexGeek promete ser ainda maior e mais completo. O evento ganha duas áreas gamers, ampliadas e equipadas com novidades e torneios. A área K-Pop também será totalmente repaginada e contará com o K-Pop Guarulhos Challenge, uma competição de dança com premiação em dinheiro, que promete revelar novos talentos e agitar o público.

Entre as grandes atrações confirmadas está o retorno de Guilherme Briggs, um dos dubladores mais queridos do país, e a estreia de Marco Ribeiro, voz de personagens icônicos como Woody (Toy Story), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), The Rock e Tom Hanks. A presença dos dois gigantes da dublagem brasileira promete ser um dos momentos mais esperados desta edição.

E a diversão não para por aí. O público poderá curtir também a presença de Gabriel Fanart, humorista e imitador conhecido por suas performances hilárias com vozes de personagens do universo nerd e da cultura pop. Além disso, o evento trará espaços de RPG, card games, moda Lolita, karaokê, comidas típicas e exposições temáticas, tornando o Animexgeek uma verdadeira celebração da diversidade e da criatividade.

Os ingressos já estão à venda pelo site Sympla (sympla.com.br/evento/animexgeek) com valor promocional de R$ 44 (meia-entrada para todos), sem necessidade de carteirinha de estudante. Com uma mistura vibrante de cultura pop, tradição asiática e entretenimento moderno, o Animexgeek 2025 promete ser uma experiência inesquecível. Seja para jogar, dançar, se fantasiar, conhecer seus dubladores favoritos ou simplesmente se divertir, o evento é o ponto de encontro certo para quem vive e respira o universo geek.

Serviço

Evento: Animexgeek 2025

Data: 22 e 23 de novembro

Endereço: Espaço Inter – avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande

Ingressos: sympla.com.br/evento/animexgeek