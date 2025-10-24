Oficina de Danças Circulares do Bosque Maia celebra Outubro Rosa neste domingo





Neste domingo (26), a tradicional oficina de Danças Circulares, realizada todo último domingo do mês, das 10h ao meio-dia, na tenda verde do Bosque Maia, terá uma edição especial em homenagem ao Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A atividade integra o programa Movimenta Saúde, que neste período reforça a importância do autocuidado e da prevenção.

A prática oferece diversos benefícios, como melhora da coordenação motora, flexibilidade e postura, além de promover redução do estresse, equilíbrio emocional e sensação de bem-estar. Ao mesmo tempo, fortalece vínculos sociais e incentiva a conexão com o coletivo.

Para participar, não é necessário saber dançar. Durante a oficina, os facilitadores ensinam os passos de forma simples e progressiva, permitindo que cada pessoa se mova em círculo, de mãos dadas, no seu ritmo, aproveitando a música, o movimento e a interação em grupo, criando um ambiente acolhedor e acessível para todos.

Esta edição também contará com o sorteio de uma mandala de fios rosa, criada pela artista guarulhense Renate Sewing, que a cada encontro traz novas mandalas carregadas de significados, combinando as cores temáticas do mês e a energia das tramas realizadas durante as danças, simbolizando a união entre arte, movimento e promoção da saúde.

Os organizadores recomendam que os participantes usem uma peça de roupa ou acessório rosa, em referência ao Outubro Rosa, e optem por calçados confortáveis, lembrando também de levar garrafa de água para se manterem hidratados durante a oficina.

Serviço

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.