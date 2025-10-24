Bosque Maia recebe feira de troca de livros e gibis neste sábado





O Bosque Maia recebe neste sábado (25), das 9 às 17h, uma feira de troca de livros e gibis, na tenda verde do parque. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Os interessados em participar devem levar livros e gibis usados ou novos para serem trocados.

A ação, que integra a agenda da 9ª. Semana Lixo Zero, é promovida pela organização não governamental (ONG) Instituto, por meio da Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG), com apoio da Prefeitura.

O objetivo é incentivar a educação, o desenvolvimento pessoal e contribuir para uma sociedade mais informada e consciente, por meio do compartilhamento de conhecimento e de cultura, através da leitura.

Fórum

Outra atividade da agenda da 9ª. Semana Lixo Zero Guarulhos marcada para este sábado é o 1º Fórum de Reciclagem de Guarulhos, no Centro Educacional Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo). O evento será um espaço de diálogo, de conhecimento e de construção coletiva para fortalecer a cadeia da reciclagem no município, promovendo conexões, estimulando negócios sustentáveis e valorizando o trabalho fundamental dos catadores e das cooperativas de reciclagem da cidade. Inscrições prévias pelo link: https://bit.ly/3JlM1Et

A programação continua no domingo, com dança circular no Bosque Maia, das 9h ao meio dia, entre outras atividades.

Confira a agenda completa em https://www.semanalixozero.eco.br/guarulhos#events