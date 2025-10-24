Mais de 1,7 mil crianças assistem ao concerto da Orquestra Gru Sinfônica na Sala São Paulo

A Orquestra Gru Sinfônica ocupou o palco da Sala São Paulo, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira (24), em duas apresentações gratuitas realizadas para mais de 1,7 mil crianças e adolescentes. Os espetáculos aconteceram graças a uma parceria entre o Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos e o departamento pedagógico da Fundação Osesp.
Sob o comando do maestro Renan Vitoriano, os músicos se apresentaram para alunos e professores de dezenas de escolas da capital. Entre as composições, Vitoriano explicou para o público atento e curioso, a história das peças, informações sobre os instrumentos e também sobre o trabalho das orquestras de Guarulhos.
De acordo com o maestro Marcelo Mendonça, à frente do conservatório, a apresentação faz parte do programa Descubra a Orquestra, que trabalha para inserir o público no universo da música sinfônica e coral. Ele reforçou que é sempre muito emocionante quando se toca para as crianças, porque é possível ver o encantamento no olhar deles.
Agenda gratuita de eventos
As orquestras de Guarulhos apresentam-se mensalmente nos espaços públicos da cidade, assim como os demais grupos musicais formados por professores e alunos do Conservatório Municipal de Artes. A programação, sempre gratuita, pode ser acompanhada através do portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.