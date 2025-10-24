CMIL Fernando Pessoa promove encontro formativo com EPGs da Cidade Soberana





Nos dias 17 e 23 de outubro, o Centro Municipal Integrado de Linguagens (CMIL) Fernando Pessoa, na Cidade Soberana, promoveu encontro formativo em hora-atividade com os educadores das EPGs Paulo Freire e Pastor Sebastião Luiz da Fonseca sobre o tema “A Literatura Infantil: Representação e Representatividade”.

A ação integra o planejamento do CMIL, que tem como objetivo promover parcerias com as escolas do entorno para potencializar a formação continuada de educadores por meio da literatura. Nesta ação, objetivou ainda fortalecer práticas pedagógicas que valorizam a cultura afro-brasileira e contribuir para o cumprimento da Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas.

O encontro foi idealizado pela coordenadora de programas educacionais, Silvia Bernardo, e contou com a mediação de Luiza Owhoka, cuja trajetória é marcada pelo compromisso com a promoção da igualdade racial e com a valorização das identidades negras.

Durante os encontros, os estudos se concentraram principalmente na análise das ilustrações dos livros de literatura infantil, tendo como base teórica o artigo “A literatura afro-infantil: representação e representatividade”, de Cristiane Veloso de Araújo Pestana, disponível no portal Letras UFMG – Literafro. As reflexões destacaram a importância de observar como as imagens e narrativas constroem, ou rompem com estereótipos e representações no universo da literatura voltada à infância.

Ao final do encontro os professores puderam responder a um questionário, no qual os participantes avaliaram o momento de forma amplamente positiva. A maioria considerou o encontro altamente relevante para a prática pedagógica, destacando o quanto as discussões contribuíram para repensar o uso da literatura infantil como ferramenta de valorização da identidade e da diversidade cultural.

Nos relatos, os educadores mencionaram que o encontro foi enriquecedor e reflexivo, promovendo aprendizado, consciência e esperança. Muitos ressaltaram a necessidade de ampliar o tempo de formação e a importância de dar continuidade ao trabalho com o letramento racial no próximo ano. As observações também evidenciaram o impacto da formação na prática docente, especialmente pela abordagem leve, acolhedora e, ao mesmo tempo, profundamente significativa. Houve reconhecimento do tema como essencial e necessário para fortalecer o compromisso com uma educação antirracista, plural e inclusiva.

O CMIL segue promovendo ações que incentivam práticas pedagógicas inclusivas e o diálogo entre cultura, identidade e educação.