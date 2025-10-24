Alunos da rede municipal apresentam projetos de ciências durante a Semana do Conhecimento 2025





Alunos do ensino fundamental e da educação infantil das escolas da Prefeitura de Guarulhos participaram na quinta-feira (23) de Feira de Ciências no Centro Municipal de Educação Adamastor, ação a que integrou a edição da ExpoCriatividade junto à programação da Semana do Conhecimento 2025. Desde segunda-feira (20), o evento vem oferecendo atividades gratuitas, como palestras, oficinas e apresentações de projetos voltados à ciência, à tecnologia, à inovação e à sustentabilidade.

Alinhados ao tema “Planeta Água – A Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no meu Território”, os educandos da rede municipal apresentaram projetos de ciências desenvolvidos em suas escolas, no Salão de Artes do CME Adamastor. Durante as exposições, os educandos demonstraram grande domínio e desenvoltura para falar sobre a vida marinha, o meio ambiente, a cadeia alimentar, os brinquedos ecológicos, entre outros desafios do nosso tempo.

Fruto da parceria entre as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e a de Educação, a ExpoCriatividade tem como finalidade despertar a curiosidade científica de forma divertida, envolvendo educandos e educadores no ecossistema tecnológico guarulhense.