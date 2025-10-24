PDE 2025 consagra empresas e empreendedores que se destacaram em Guarulhos

A 26ª edição do Prêmio Destaque Empresarial (PDE 2025), promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, reuniu os principais nomes do setor produtivo da cidade na noite da última quinta-feira, 23/10, no Salão Nobre do Esporte Clube Vila Galvão. Considerado o maior reconhecimento institucional ao empreendedorismo da região, o evento homenageou empresas de diferentes portes e segmentos, além de profissionais que marcaram o ano com suas histórias inspiradoras.
Com participação expressiva do público na votação pela internet e uma cerimônia marcada pela emoção, o PDE 2025 consolidou como um modelo democrático e transparente de valorização daqueles que movimentam a economia da cidade.
“Não é só um prêmio. É o reconhecimento de trajetórias de superações, de negócios que geram empregos, inovam e que acreditam no potencial de Guarulhos”, destacou o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves.
As categorias e os homenageados
A premiação foi dividida em três frentes: as categorias tradicionais do PDE, divididas pelo porte das empresas; as categorias de destaques por setor de atividade; e homenagens especiais. Em todas elas, os vencedores foram definidos pelo voto popular.
Nas categorias tradicionais, as empresas vencedoras foram:
- Microempresa: Boteco e Restaurante Nordestino
- Empresa de Pequeno Porte: Doce Amor Festas
- Empresa de Médio Porte: Duplique Guarulhos
- Empresa de Grande Porte: Damapel
Nas categorias por setor da economia, foram premiados:
- Destaque Comércio: Vicino Cucina & Vino
- Destaque Serviços: Maldivas Viagens
- Destaque Indústria: Skybom Sorvetes
- Destaque Profissional Liberal: Fabiana Frade, psicóloga
- Destaque MEI: Kumon – Unidade Guarulhos Centro
Já nas homenagens especiais, os reconhecimentos foram para:
- Associado em Destaque: DAC
- Empreendedor Social em Destaque: Casas André Luiz
- Jovem Empreendedor em Destaque: João Victor de Almeida
- Empreendedor em Destaque: Julyano Tyeppo, da Newbe
- Mulher Empreendedora em Destaque: Tatiane Bertolino
Para o presidente Silvio Alves, o sucesso do PDE reflete a força de uma gestão comprometida com o associativismo e com o fortalecimento do setor produtivo. “Quero agradecer aos nossos parceiros e a cada membro da diretoria executiva. Esse time é responsável por fazer da ACE uma entidade ainda mais forte e representativa. Empreender no Brasil não é para qualquer um, e a ACE está aqui justamente para apoiar, orientar e valorizar quem se arrisca, gera emprego e riqueza”, afirmou. Ele também destacou que, desde o início de sua gestão, trabalhou para abrir as portas da associação, tornando-a a verdadeira casa do empreendedor.
O encerramento do evento foi marcado pela apresentação da banda Ultraje a Rigor. Ícone do rock nacional, o grupo agitou o público com seus maiores sucessos, como “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, “Inútil” e “Ciúme”.