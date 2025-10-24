PDE 2025 consagra empresas e empreendedores que se destacaram em Guarulhos





A 26ª edição do Prêmio Destaque Empresarial (PDE 2025), promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, reuniu os principais nomes do setor produtivo da cidade na noite da última quinta-feira, 23/10, no Salão Nobre do Esporte Clube Vila Galvão. Considerado o maior reconhecimento institucional ao empreendedorismo da região, o evento homenageou empresas de diferentes portes e segmentos, além de profissionais que marcaram o ano com suas histórias inspiradoras.

Com participação expressiva do público na votação pela internet e uma cerimônia marcada pela emoção, o PDE 2025 consolidou como um modelo democrático e transparente de valorização daqueles que movimentam a economia da cidade.

“Não é só um prêmio. É o reconhecimento de trajetórias de superações, de negócios que geram empregos, inovam e que acreditam no potencial de Guarulhos”, destacou o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves.

As categorias e os homenageados

A premiação foi dividida em três frentes: as categorias tradicionais do PDE, divididas pelo porte das empresas; as categorias de destaques por setor de atividade; e homenagens especiais. Em todas elas, os vencedores foram definidos pelo voto popular.

Nas categorias tradicionais, as empresas vencedoras foram:

Microempresa: Boteco e Restaurante Nordestino

Empresa de Pequeno Porte: Doce Amor Festas

Empresa de Médio Porte: Duplique Guarulhos

Empresa de Grande Porte: Damapel

Nas categorias por setor da economia, foram premiados:

Destaque Comércio: Vicino Cucina & Vino

Destaque Serviços: Maldivas Viagens

Destaque Indústria: Skybom Sorvetes

Destaque Profissional Liberal: Fabiana Frade, psicóloga

Destaque MEI: Kumon – Unidade Guarulhos Centro

Já nas homenagens especiais, os reconhecimentos foram para:

Associado em Destaque: DAC

Empreendedor Social em Destaque: Casas André Luiz

Jovem Empreendedor em Destaque: João Victor de Almeida

Empreendedor em Destaque: Julyano Tyeppo, da Newbe

Mulher Empreendedora em Destaque: Tatiane Bertolino

Para o presidente Silvio Alves, o sucesso do PDE reflete a força de uma gestão comprometida com o associativismo e com o fortalecimento do setor produtivo. “Quero agradecer aos nossos parceiros e a cada membro da diretoria executiva. Esse time é responsável por fazer da ACE uma entidade ainda mais forte e representativa. Empreender no Brasil não é para qualquer um, e a ACE está aqui justamente para apoiar, orientar e valorizar quem se arrisca, gera emprego e riqueza”, afirmou. Ele também destacou que, desde o início de sua gestão, trabalhou para abrir as portas da associação, tornando-a a verdadeira casa do empreendedor.

O encerramento do evento foi marcado pela apresentação da banda Ultraje a Rigor. Ícone do rock nacional, o grupo agitou o público com seus maiores sucessos, como “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, “Inútil” e “Ciúme”.