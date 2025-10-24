GCM apreende sete aves silvestres em cativeiro ilegal no Pimentas





Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na quinta-feira (23) sete aves silvestres mantidas em cativeiro ilegal no bairro dos Pimentas.

Durante patrulhamento pela região, a equipe encontrou seis gaiolas com os pássaros e um alçapão usado para captura criminosa em uma área próxima de mata. Nenhum responsável foi localizado.

As aves, um pixarro, dois tico-ticos, três coleirinhas e um chopim-do-brejo, foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde recebem cuidados veterinários.

A GCM reforça seu compromisso com a proteção da fauna e a preservação ambiental em Guarulhos.