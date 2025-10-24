Atleta da UNG ganha medalha de prata no JUBs 2025





A estudante do 5º semestre de Nutrição da Universidade Guarulhos (UNG), Jacqueline Chaves, disputou a final do wrestling, na categoria estilo livre – 50Kg, nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025. A atleta ficou em segundo lugar no pódio, levando a medalha de prata para casa.

Após o round que garantiu a vice-liderança no ranking, Jacqueline revelou que disputou as partidas após passar por uma lesão no joelho. De acordo com a lutadora, recentemente ela sofreu uma ruptura no menisco, estrutura de fibrocartilagem que envolve o joelho. A lesão é comum em quem prática atividades com mudanças rápidas de direção das pernas e impactos diretos.

Para participar do JUBs a atleta teve que fazer mudanças nas estratégias e nos equipamentos utilizados durante as partidas. “Eu tento ‘segurar ‘a lesão com joelheiras e nós fazemos adaptações durante a luta, sem fazer muitos ataques”, declarou a atleta.

Ao final do combate, Jacqueline agradeceu o apoio que vem recebendo da Universidade em suas competições. “A UNG apoia o esporte, e principalmente, o atleta. Eles nos dão a oportunidade de termos uma segunda opção de carreira, afinal, não conseguimos ser atletas para sempre”. No início de setembro Jacqueline já havia conquistado o terceiro lugar no JUBs Praia 2025, em João Pessoa, Paraíba, em sua primeira participação nos jogos.

Segundo a coordenadora de Esportes da Instituição de Educacional, Lucila Silva, a conquista da Jacqueline é motivo de muito orgulho para a comunidade acadêmica. Ela representa não apenas a força e a dedicação dos nossos atletas, mas também o espírito de superação dentro do esporte. Mesmo enfrentando uma lesão, ela mostrou garra, disciplina e talento, chegando ao pódio em uma competição nacional tão importante como os JUBs”, declarou.