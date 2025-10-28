Noite do Halloween no Festival do Pescado e Frutos do mar Ceagesp





Nesta sexta-feira (31), a noite de Halloween terá um sabor especial no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp e todos quer vierem fantasiados e postarem nos stories marcando o perfil do Festival, vão ganhar um drink especial temático para entrar no clima.

Vai ser uma festa muito divertida e os frequentadores ainda podem saborear e repetir quantas vezes quiser, as dezenas de opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, que estão à disposição no Festival

Para entrar no clima logo na entrada o cliente pode apreciar Acarajé com Vatapá, Caruru e Camarão, uma deliciosa Casquinha de Siri e um Caldinho de Peixe.

Em seguida, no salão, encontra um buffet completo com uma mesa de pratos frios, com Ceviche Clássico Peruano, Salada de Lulas Nacional com Batatas, Mariscos ao Molho Pesto, Salpicão de Frutos do Mar, Sardinha com Couscus Marroquino, Sushi de Salmão entre outros.

Depois os pratos quentes como a famosa Paella Marinera, Pirarucu na Brasa, Meca na Brasa, Atum na Brasa, Filé de Pescada à Milanesa acompanhado por Molho Tzatziki, Moqueca de Cação à Baiana, Camarão na Moranga, Camarão Internacional, Escondidinho de Camarão, Capelleti à Romanesca completando com um buffet de saladas selecionadas direto do Ceagesp.

Já nas mesas o público é recebido com Camarão na Panko, recheado com Catupiry, enquanto os garçons servem o tradicional espeto de camarões gigantes assados, Camarão Crocante com molho Tártaro e Limão, Manjubinha e Isca de Peixe Crocante.

Sempre uma novidade

Quem for ao Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá, todas as semanas, variados pratos especiais, inclusos no cardápio:

30/10 |QUINTA-FEIRA (Jantar)

Caranguejada e Pirão de Caranguejo e Ostras Frescas

31/10 | SEXTA-FEIRA (Jantar)

Lagosta Sapateira à Thermidor

HALLOWEEN (se vier fantasiado ganha um drink especial

01/11 | SÁBADO (Almoço e Jantar)

Caranguejada e Pirão de Caranguejo e Ostras Frescas

02/11 |DOMINGO (Almoço)

Macarrão c/ Camarão no Parmesão Grana Padano

Funcionamento

Quinta e sexta: das 18h às 23h30 (jantar); Sábados: das 12h às 17h, e das 18h às 23h30 (almoço e jantar); Domingos: das 12h às 17h (somente almoço).

Preço

O valor fixo, que dá direito a aproveitar, à vontade, todos os pratos, é de R$ 129,90 por pessoa. Lembrando que as bebidas e as sobremesas serão cobradas à parte.

Crianças de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor fixo por pessoa (R$ 64,95). Bariátricos têm 20% de desconto sobre o valor fixo cobrado por pessoa (R$ 103,92), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Viagem

Quem quiser, pode levar para casa as delícias da Edição 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Confira, a seguir, as opções disponíveis nesta temporada.

Camarões: R$ 149,90 o kg; Ostras: R$ 48,00 a dúzia; Kit Acarajé: R$ 45,00 e Demais pratos: R$ 99,90 o kg.

Serviço

Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo)

Estacionamentos: O estacionamento de automóveis é terceirizado e fica no mesmo local. O de motos, tem entrada pelo Portão 2, na mesma avenida.

Mais informações e cardápio: www.festivaisceagesp.com.br