Guarulhos recebe corrida gratuita exclusiva para o público feminino, a Girl Power Run





No dia 9 de novembro, domingo, Guarulhos será palco da Girl Power Run, uma corrida gratuita voltada exclusivamente para o público feminino, sejam elas atletas ou iniciantes. A iniciativa celebra a força, determinação e superação das mulheres, convidando cada participante a correr no seu ritmo, no seu tempo e do seu jeito.

A proposta da Girl Power Run vai além de cruzar a linha de chegada: é sobre autoconfiança, liberdade e empoderamento, mostrando que cada passada é um passo a mais rumo à melhor versão de si mesma. Destinado para mulheres a partir de 14 anos, a Girl Power Run promoverá também informação e conscientização sobre temas importantes como TPM, menopausa e exames preventivos.

Com percursos de 4km e 8km, a prova acontece no Internacional Shopping de Guarulhos. As inscrições para a Girl Power Run poderão ser realizadas em breve, no site oficial do evento https://www.girlpowerseries.com.br/. Lembrando que o evento é gratuito, mediante inscrição. Todas as atletas inscritas vão receber um kit com camiseta, sacochila e medalha.

“Receber a Girl Power Run é muito especial para nós, porque acreditamos no poder transformador das mulheres e em tudo o que elas representam. Mais do que uma corrida, esse é um momento de conexão e autoconfiança. Queremos que cada participante sinta que o Internacional Shopping é um espaço que valoriza e apoia suas conquistas, dentro e fora das pistas”, destaca Débora Viana, Gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Serviço – Evento: Girl Power Run Guarulhos

Distâncias: 4k e 8k

Data: 09/11/2025 (domingo)

Horário da largada: em breve no site

Local: Internacional Shopping de Guarulhos (Rod. Pres. Dutra, 225 – Vila Itapegica)

Valor do Kit: Gratuito

Organizador: RBR Esporte e Cultura

Site do evento: https://www.girlpowerseries.com.br/

Site do Shopping: https://internacionalshopping.com/