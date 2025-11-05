Vereador Ticiano promove solenidade de outorga de condecorações e homenagens em parceria com a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz

Na noite da terça-feira (04), o vereador Ticiano promoveu, em parceria com a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz – Batalhão Suez (ABFIP), a Solenidade de Outorga de Condecorações e Homenagens, realizada no plenário da Câmara Municipal de Guarulhos. O evento reuniu autoridades civis, militares, religiosas e empresários da cidade para reconhecer mais de 60 personalidades guarulhenses que se destacam por suas contribuições nas áreas da segurança pública, empreendedorismo, liderança comunitária e espiritual.



A mesa de honra foi composta pelo vereador Ticiano, presidente da solenidade; pelo presidente da ABFIP, sr. Walter Melo de Vargas; pelo secretário de Segurança Pública, coronel Hélio; pelo coronel PM Adalberto Gil Lima Mendonça, comandante do CPM/M-7; pelo subtenente Helbis Patrick de Oliveira Tomaz, representante do Tiro de Guerra; pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, sr. Edson Junior; pelo delegado seccional de Guarulhos, dr. Waldir Antonio Covino Junior; e pela bispa Gisele Mourão, da Igreja ANAD.



Entre os presentes, destacou-se a participação do secretário da SAR, Giovani Calderón, que representou o prefeito Lucas Sanches e também foi homenageado pela parceria e pelos relevantes serviços prestados à cidade, além de empresários locais que têm contribuído para o desenvolvimento econômico e social de Guarulhos.

Em sua fala de abertura, o vereador Ticiano ressaltou a importância da parceria e da valorização pública. “É com alegria e gratidão que realizamos, pelo terceiro ano consecutivo, esta solenidade em parceria com a ABFIP, que neste ano celebra 40 anos de fundação. Cada homenagem é um gesto de respeito àqueles que fazem a diferença no dia a dia da nossa cidade”.



Durante a cerimônia, os homenageados receberam medalhas e certificados de mérito concedidos pela ABFIP em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à sociedade. O evento também contou com um momento de silêncio em memória dos heróis que tombaram em defesa da sociedade, seguido da execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Guarulhos.



A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz – ABFIP, fundada em 24 de outubro de 1985, tem como missão preservar a memória das forças brasileiras que integraram missões da ONU, promover o civismo e enaltecer valores humanos e patrióticos.



Em seu discurso de encerramento, o vereador Ticiano destacou o simbolismo do ato e a importância de valorizar o trabalho de quem serve à sociedade. “Cada homenagem concedida aqui hoje é um símbolo do reconhecimento da nossa cidade àqueles que, com coragem e amor, trabalham por uma Guarulhos melhor. Que esta honraria renove em cada um o desejo de continuar servindo e inspirando outras pessoas”.



A solenidade consolidou-se como uma das mais expressivas parcerias entre o Legislativo guarulhense e a ABFIP, reafirmando o compromisso com o civismo, o reconhecimento público e a cultura da paz.