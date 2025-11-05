Quatro UBSs abrem neste sábado para consultas, exames e vacinação

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cavadas, Jardim Acácio, Vila Carmela e Jardim Cumbica I funcionarão neste sábado (8), das 8h às 16h, por meio do programa Saúde Toda Hora. A iniciativa amplia o acesso aos serviços de saúde, abrindo unidades em diferentes regiões da cidade aos sábados.

A população poderá realizar consultas médicas, coleta de Papanicolau, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C, fazer aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), além de curativos, vacinação, retirada de medicamentos prescritos e descarte correto de remédios vencidos ou em desuso.

Haverá ainda atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família e atividades educativas do programa Movimenta Saúde integradas às campanhas Novembro Azul e Novembro Negro, que promovem a conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem e o enfrentamento ao racismo, à discriminação e às desigualdades sociais.

Entre todos os serviços disponíveis, apenas consultas médicas e o exame Papanicolau exigem agendamento prévio, que pode ser feito diretamente na UBS ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

UBS Vila Carmela: avenida Serra da Mantiqueira, 585, Vila Carmela I

UBS Jardim Cumbica I: avenida Venturosa, 240, Parque Cumbica