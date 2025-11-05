CastraPet Móvel atende 330 cães e gatos nesta semana na região Central

O CastraPet Móvel, veículo equipado com centro cirúrgico para castração de cães e gatos com até 20 kg, está estacionado desde segunda-feira (2), na praça Getúlio Vargas, no Centro. Ao longo da semana, 180 gatos e 150 cães serão castrados gratuitamente pela Prefeitura. O atendimento é coordenado pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal, que visa a reduzir a procriação indesejada e, com isso, o número de animais abandonados nas ruas.

Com o focinho cor-de-rosa chamando a atenção de todos e os pelos brancos feito algodão, o cão albino Thor, sem raça definida, adotado há três semanas, aguardava a sua vez sob os cuidados da tutora Doroteia Philips da Silva, moradora do Pimentas. Ela resolveu trazer seu pet porque a castração evita doenças e também porque não quer tirar crias. Ainda elogiou o serviço por ser gratuito.

A cada mês, cerca de mil animais são castrados gratuitamente pela Prefeitura. Para atender a toda a cidade, a cada semana o CastraPet Móvel permanece estacionado em um bairro diferente e as inscrições ocorrem na segunda-feira de forma presencial.

O procedimento completo, entre entrega e retirada do animal já acordado, dura cerca de três horas.

Cumbica

Na próxima semana, o CastraPet Móvel estará na região de Cumbica (rua Alice de Brito Paiva, 641 – Jardim Castanha). As inscrições serão presenciais na segunda-feira, dia 19h, das 9h ao meio-dia. As vagas são limitadas. Para inscrever o pet é necessário ser maior de 18 anos, levar RG, CPF e comprovante de residência em Guarulhos

Adote

O abrigo da Prefeitura, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis no Portal Proteção Animal https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/