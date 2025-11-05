Biblioteca Monteiro Lobato recebe o Guitar Fusion no próximo dia 14

As guitarras tomarão conta do auditório da Biblioteca Monteiro Lobato no próximo dia 14 (sexta-feira), com o espetáculo do grupo Guitar Fusion. A partir das 20h, o grupo formado por alunos das turmas de jazz e rock instrumental do Conservatório Municipal de Artes sobe ao palco do local para exibir seu talento.

Criado no conservatório, e sob a coordenação dos professores Pedro Esteves e Armando Leite, o projeto oferece aos alunos a vivência real de apresentar sua música em um ambiente profissional. Para completar, o evento abre espaço para convidados especiais da cena musical, transformando cada edição em uma verdadeira celebração da guitarra.

Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos na bilheteria da biblioteca a partir das 19h.

Serviço

Guitar Fusion

14 de novembro às 20h

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato | Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Coordenadores: Pedro Esteves e Armando Leite