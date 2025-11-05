Servidores da Saúde vestem azul e reforçam a importância dos cuidados com a saúde do homem

Nesta quarta-feira (5), servidores da Secretaria da Saúde se vestiram em apoio à campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da saúde e de realizar exames preventivos regularmente. A iniciativa busca quebrar tabus e estimular o diagnóstico precoce de doenças, em especial o câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens brasileiros.

Ao aderirem ao movimento, os profissionais da rede municipal reforçam a mensagem de que prevenir é o melhor caminho. Além do incentivo visual, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão promovendo ações educativas, rodas de conversa e atendimentos voltados à saúde masculina, abordando temas como alimentação saudável, prática de atividades físicas, controle da pressão arterial e de glicemia e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

De acordo com o Ministério da Saúde, apesar do aumento da expectativa de vida entre 2000 e 2018, os homens ainda vivem 7,1 anos a menos que as mulheres. O risco de morte por doenças crônicas não transmissíveis, principalmente doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, é de 40% a 50% maior entre os homens. Esse risco aumenta ainda mais entre aqueles que fazem uso prejudicial de álcool, mantêm dieta e estilo de vida pouco saudáveis, apresentam pressão alta e/ou alto índice de massa corporal, conforme dados do Vigitel 2020.

O Novembro Azul é, portanto, uma oportunidade para mudar esse cenário e reforçar que o cuidado com a saúde deve ser contínuo em todas as fases da vida. A Prefeitura de Guarulhos convida todos os homens a aproveitarem as ações do mês para colocar a saúde em dia, conversar com os profissionais das UBSs e realizar exames de rotina. Cuidar de si mesmo é um gesto de responsabilidade, amor-próprio e também de cuidado com quem está ao redor.