O Brilho que Ilumina Guarulhos: Papai Noel chega ao Internacional Shopping em uma noite de magia e encantamento

A magia do Natal vai brilhar mais forte em Guarulhos com a chegada do Papai Noel ao Internacional Shopping, que este ano celebra o tema “O Brilho que Ilumina Guarulhos”. No dia 7 de novembro, às 19h30, o público é convidado a viver uma noite inesquecível, marcada por muita emoção, luzes, música e o cortejo encantado que anunciará a chegada do Bom Velhinho.

A festa começa no estacionamento VIP, com uma apresentação encantada seguida de desfile especial pelo mall, acompanhado por personagens natalinos, que levarão alegria e fantasia pelos corredores. O Papai Noel será recebido com uma apresentação musical e distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e balões, celebrando a data com toda a família e reforçando o espírito de união e esperança.

Este será apenas o início de uma temporada cheia de brilho: ao longo de novembro e dezembro, o Internacional Shopping será palco de uma programação que promete emocionar visitantes de todas as idades, com momentos interativos, atrações culturais e muitas oportunidades para fotos e lembranças.

“O tema deste ano é um convite para reacenderem a esperança e celebrarmos a luz que existe em cada um de nós. Queremos que o público viva a experiência do Natal com todos os sentidos; vendo, ouvindo e sentindo a magia dessa época especial. Cada canto do shopping estará iluminado por essa energia que transforma e aproxima as pessoas”, afirma Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Ao longo do natal, o noel seguirá com atendimento no trono nos seguintes horários: novembro: das 12h às 20h, dezembro: das 12h às 22h, pronto para receber os pequenos com muitos sorrisos e pedidos de Natal.

Com decoração deslumbrante, cortejos e o carisma do Papai Noel, o Internacional Shopping promete transformar Guarulhos em um verdadeiro cenário natalino, iluminando corações e espalhando alegria por toda a cidade.

Serviço — Natal no Internacional Shopping

Tema: As Luzes que Iluminam Guarulhos

Inauguração e chegada do Papai Noel: 7 de novembro, às 19h30

Local: Piso Térreo

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 225 – Vila Itapegica, Guarulhos

Programação: Cortejo com personagens natalinos e apresentação do Noel; Distribuição de pipoca, algodão doce, balões e toucas de Natal; Programação especial com atividades natalinas durante novembro e dezembro