Pelo menos 1/3 das cidades turísticas paulistas promoverão eventos natalinos







Casa do Papai Noel, presépios, encenações e a musicalidade invadiram o cenário de 1/3 das cidades turísticas do estado de São Paulo, de acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) com os 645 municípios paulistas. As atividades estão previstas até janeiro e são gratuitas ou podem ser acessadas mediante a ingresso solidário, com doação de um quilo de alimento.

Dos que responderam ao levantamento, 99% afirmaram que terão programação temática natalina. São apresentações culturais, passeio ciclístico, chegada do Papai Noel, decoração e iluminação temática.

No Município de Interesse Turístico de Canas, no Vale do Paraíba, a programação iniciou em 5 de dezembro e inclui decoração especial distribuída em diferentes pontos do município, atrações culturais, opções de lazer e atividades para todas as idades ao longo de todo o mês. A chegada do Papai Noel estava prevista para 10 de dezembro.

Com decoração composta por 700 mil lâmpadas de LED e o maior presépio articulado do estado, o Município de Interesse Turístico de Santana de Parnaíba iniciou a programação em 5 de dezembro e encerra em 6 de janeiro com a Folia de Reis.

Na Baixada Santista, a Estância Turística de Praia Grande terá iluminação em diversas vias principais da cidade, árvores de Natal nos bairros da cidade, decoração no parque da cidade, e muitas outras atrações. A programação é gratuita e se estende até 6 de janeiro, com destaque para a queima de fogos na virada do ano. O município contará com seis pontos oficiais para celebrar a chegada do ano com luzes no céu. Haverá shows musicais nas oito estações do programa “Estação Verão Praia”.

No Litoral Norte, a Estância Turística de Ilhabela promove a tradicional queima de fogos sem estampido que se estende de norte a sul da ilha, nas praias do Veloso, Praia Grande, Portinho, Perequê, Centro Histórico (Vila) e Praia do Sino, com apresentação musical nas praias: Praia Grande, Portinho, Perequê e Vila (Centro Histórico).