Ponto de Vista entrevista Del Sambarockano sobre cultura e difusão da dança em Guarulhos

O programa Ponto de Vista, da TV Câmara Guarulhos, exibe nessa sexta-feira (19/12), às 19 horas, uma entrevista com André Santos Amorim, mais conhecido como Del Sambarockano. Produtor cultural, dançarino e professor, Del é a liderança à frente do Sambarockano, projeto que há 16 anos atua no resgate e na difusão desse estilo de dança genuinamente paulista na cidade.

Durante a conversa, o convidado falou sobre a origem do projeto, fundado em 2009. A iniciativa surgiu da percepção de Del sobre a escassez de escolas específicas para o ritmo em Guarulhos e em São Paulo. Com estratégias de visibilidade e gestão, o projeto cresceu rapidamente e, ao longo de sua história, já atendeu mais de 13 mil alunos. Atualmente sediado no Clube do Cecap, o coletivo promove aulas, bailes e eventos, como apresentações no Sesc Guarulhos, com o objetivo de popularizar o ritmo e aperfeiçoar técnicas de dança.

Outro destaque da entrevista é a atuação de Del na oficialização do Dia do Samba Rock. O produtor foi o idealizador e articulador das leis aprovadas na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2016, e na Câmara Municipal de Guarulhos, em 2019. A data, celebrada em 31 de agosto em homenagem ao aniversário de Jackson do Pandeiro, é apontada pelo entrevistado como fundamental não apenas para o reconhecimento histórico, mas também para garantir visibilidade e fomento aos profissionais que vivem da arte.